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الرياضة

«نور الموري» درجة أولى في «كأس زايد» للخيول العربية

«نور الموري» درجة أولى في «كأس زايد» للخيول العربية
1 نوفمبر 2024 17:30


عصام السيد (أبوظبي)

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توجت الفرس «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا، بطلة لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة ال 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.
شارك في سباق كأس زايد على مسافة 2200 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بشراسة على اللقب الذي يعد جوهرة سباقات مضمار تولوز.
وتمكنت «نور الموري» البالغة من العمر 5 سنوات المنحدرة من نسل «أزادي»، من صد الهجوم القوي الذي قام به وصيفها «بادي جاي» لجونيور سبيد، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جاي، للتفوق بفارق 1,25 طول، مسجلة 2:18:80 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «ملفت» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماكسيم جيون.
عقب ختام السباق قامت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، بتتويج الفائزين وأشادت في حديث لقناة إيكوديا الفرنسية، بجهود وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تشجيع أبناء دولة الإمارات، وتعريف شعوب العالم والمهتمين بأهمية تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها التي باتت لها قاعدة كبيرة.
وأشادت بالمشاركة القوية ونوعية الخيول في سباق الفئة الأولى، والحضور الجماهيري الكبير من عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، وقدمت التهنئة للفرس «نور الموري» الفائزة في هذا السباق الاستثنائي.
وانطلق أول سباقات المهرجان يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً، محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة. 

الإمارات
كأس زايد للخيول العربية الأصيلة
مهرجان منصور بن زايد للخيول
فرنسا
تولوز
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