اتفاقية تعاون بين بالمز الرياضية والمدرسة الإيطالية الدولية



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت شركة بالمز الرياضية، اتفاقية تعاون وشراكة مع المدرسة الإيطالية الدولية، بهدف تبادل الخبرات الفنية والتدريبية والتعليمية بين الطرفين وإثراء التجربة التعليمية لطلبة المدرسة الإيطالية الدولية، من خلال توفير برامج تدريب رياضية متنوعة، مستندة إلى خبرة شركة بالمز الرياضية التي تمتد لأكثر من 14 عاماً في مجال الرياضة المدرسية.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتنمية المواهب الأكاديمية والرياضية، وتعزيز الصحة الشاملة والرفاهية للطلاب، مؤكدين حرصهما على تحقيق النجاح المتكامل للطلاب، أكاديمياً وبدنياً ورياضياً.

وقع الاتفاقية فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وإسماعيل الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الإيطالية الدولية، وحضر مراسم التوقيع عارف الخوري، رئيس مجلس إدارة المدرسة الإيطالية الدولية، وجانيت ديجاردين، مديرة المدرسة.

من جانبه، قال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: «فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والرياضية. نؤمن بأن توفير برامج تدريب رياضية متنوعة ومتميزة سيسهم بشكل كبير في تطوير مهارات الطلاب الأكاديمية والرياضية، ويعزز من صحتهم ورفاهيتهم العامة. نتطلع إلى تحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وخاصة طلاب المدرسة الذين هم محور اهتمامنا الأساسي».

وبدوره، قال عارف الخوري، رئيس مجلس إدارة المدرسة الإيطالية الدولية: «نعبر عن سعادتنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة بالمز الرياضية، والتي ستتيح لنا فرصة فريدة لتقديم برامج تدريب رياضية متميزة لطلابنا. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مهارات الطلاب الأكاديمية والرياضية، وتعزز من صحتهم ورفاهيتهم. نتطلع إلى العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتقديم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة لطلابنا».