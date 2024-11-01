«اليونايتد» يتعاقد مع المدرب الأعلى تصنيفاً في أوروبا!



لندن (أ ف ب)



أعلن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفاً للهولندي إريك تن هاج «المقال» من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

وقال اليونايتد في بيان على موقعه الرسمي «لقد تم الأمر، مرحباً بك في مانشستر يونايتد، روبن أموريم»، مشيراً إلى أن المدرب البالغ 39 عاماً، والمُتوج مع سبورتينج لشبونة بلقبين في الدوري البرتغالي في عامي 2021 و2024، سيتولى مهامه في 11 نوفمبر الحالي.

وأضاف «ينضم إلى النادي حتى يونيو 2027، ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي».

ووصف اليونايتد أموريم بأنه «أحد أكثر المدربين الشباب إثارة وأعلى تصنيفاً في كرة القدم الأوروبية».

وتابع «حاز أموريم على العديد من الألقاب لاعباً ومدرباً، ومن بينها الفوز بالدوري البرتغالي مرتين مع سبورتينج لشبونة، وكان أولها أول لقب للنادي منذ 19 عاماً».

وسيستمر المهاجم الدولي الهولندي السابق لنادي «الشياطين الحمر» رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا حتى وصول أموريم إلى «أولد ترافورد» عقب فترة التوقف الدولية هذا الشهر.

ستكون أول مباراة له خارج أرضه أمام إيبسويتش المتعثر في 24 الحالي.

وسيشرف أموريم على المباريات الثلاث المتبقية لبطل البرتغال قبل فترة التوقف الدولي، بداية من مباراة ضد إستريلا الجمعة.

ويستضيف سبورتينج القطب الثاني لمانشستر، سيتي في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، على أن تكون آخر مباراة لأموريم في منصبه أمام ناديه السابق براجا في الدوري في العاشر من الشهر الحالي.

وأصدر سبورتينج بيانًا قال فيه إنه «توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد» بشأن شروط رحيل أموريم، والتي بموجبها سيدفع يونايتد 11 مليون يورو «12 مليون دولار».

وأقال يونايتد تن هاج بعد هزيمته أمام وستهام يونايتد 1-2، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشر بثلاثة انتصارات فقط من تسع مباريات.

وعيِّن مساعده ومواطنه فان نيستلروي خلفاً له مؤقتاً، وقاده إلى الفوز على ليستر سيتي 5-2 في ثمن نهائي كأس الرابطة.

ظهر أموريم بسرعة باعتباره الهدف الرئيسي للنادي الإنجليزي وأصدر سبورتينج بياناً إلى بورصة لشبونة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكداً أن يونايتد على استعداد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو «11 مليون دولار».

وتعرض أموريم للعديد من الأسئلة حول انتقاله المحتمل في مؤتمره الصحفي قبل مباراة سبورتينج على أرضه ضد إستريلا الجمعة، لكنه ظل صامتاً.

وقال: «إنها مفاوضات بين ناديين»، مضيفاً «الأمر ليس سهلاً أبدًا. حتى مع البنود الجزائرية، لا يكون الأمر سهلاً أبداً، يجب عليهما التحدث».

قبل الفوز على ليستر سيتي الأربعاء في كأس الرابطة، فاز يونايتد بمباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

فاز تن هاج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة وجوده في «أولد ترافورد»، لكن النادي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، في آخر موسم لمدربه الأسطوري أليكس فيرجسون.

فاز فيرجسون بلقب الدوري 13 مرة، ولكن منذ رحيله، تعاقد يونايتد مع خمسة مدربين دون إضافة المزيد إلى ألقاب النادي العشرين في الدوري الممتاز.

وقال فان نيستلروي إنه «يتحمس» لمساعدة يونايتد على تحويل مساره هذا الموسم ويريد البقاء في النادي بينما يجهز اللاعبين لمباراة قوية ضد تشيلسي الأحد.

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يظل مساعداً للمدرب الجديد ليونايتد، قال مدرب آيندهوفن السابق «سنرى، لكن الأمر يتعلق بعقدي، ورغبتي في مساعدة النادي على المضي قدماً، لذا يمكنني أن أتحدث إليكم عن جانبي من هذه القصة، وبعد ذلك، عندما يحدث الموقف الجديد، عندما يوقع المدير الفني الجديد وتجري المحادثات، يتعين علينا أن نرى كيف تتطور الأمور».