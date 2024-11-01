سحب قرعة كأس الإمارات لكرة الصالات

دبي (الاتحاد)



أسفرت قرعة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، عن 3 مواجهات قوية في دور الـ 16، حيثُ يستضيف شباب الأهلي فريق مليحة، ويلتقي خورفكان بملعبه مع الموج، ويلعب الحمرية مع كلباء على ملعب الحمرية، وتٌقام مباريات الذهاب 26 نوفمبر الجاري، والإياب 4 ديسمبر المقبل.

ويتأهل الفائز من مباراة شباب الأهلي ومليحة لمواجهة البطائح، فيما يلتقي الفائز من مباراة خورفكان والموج مع فليتوود يونايتد، وسيكون الفائز من مباراة الحمرية وكلباء على موعد مع دبا الحصن، بينما يلتقي اليرموك مع الإقامة وشؤون الأجانب بدبي» في ربع النهائي.

ويُشارك في البطولة 11 فريقاً، هي شباب الأهلي، خورفكان، البطائح، كلباء، الحمرية، دبا الحصن، مليحة، الموج، فليتوود يونايتد، اليرموك، والإقامة وشؤون الأجانب بدبي.