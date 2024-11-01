الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سحب قرعة كأس الإمارات لكرة الصالات

سحب قرعة كأس الإمارات لكرة الصالات
1 نوفمبر 2024 18:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كلباء إلى «العاشرة» بـ «ثلاثية»
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إندونيسيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين


أسفرت قرعة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، عن 3 مواجهات قوية في دور الـ 16، حيثُ يستضيف شباب الأهلي فريق مليحة، ويلتقي خورفكان بملعبه مع الموج، ويلعب الحمرية مع كلباء على ملعب الحمرية، وتٌقام مباريات الذهاب 26 نوفمبر الجاري، والإياب 4 ديسمبر المقبل.
ويتأهل الفائز من مباراة شباب الأهلي ومليحة لمواجهة البطائح، فيما يلتقي الفائز من مباراة خورفكان والموج مع فليتوود يونايتد، وسيكون الفائز من مباراة الحمرية وكلباء على موعد مع دبا الحصن، بينما يلتقي اليرموك مع الإقامة وشؤون الأجانب بدبي» في ربع النهائي.
ويُشارك في البطولة 11 فريقاً، هي شباب الأهلي، خورفكان، البطائح، كلباء، الحمرية، دبا الحصن، مليحة، الموج، فليتوود يونايتد، اليرموك، والإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

 

الإمارات
كرة قدم الصالات
شباب الأهلي
مليحة
خورفكان
الحمرية
كلباء
آخر الأخبار
جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»
الرياضة
جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»
اليوم 21:02
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
اليوم 20:56
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
الرياضة
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
اليوم 20:53
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
الرياضة
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
اليوم 20:50
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
الرياضة
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©