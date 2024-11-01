«أبوظبي القابضة» تطلق مبادرة تجديد ملاعب السلة مع «إن بي أيه»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) مبادرة جديدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات لتجديد عدد من ملاعب كرة السلة في المرافق العامة في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لكرة السلة (NBA) لتشجيع أنماط الحياة الصحية.

وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة: «إن التجديد الذي سيشمل عدداً من ملاعب كرة السلة في مختلف أنحاء أبوظبي هو جزء من التزامنا بتعزيز أهمية تبني نمط حياة صحي والتشجيع على الأنشطة البدنية». موضحاً أن هذه المرافق ستكون بمثابة مراكز تدريب ديناميكية لعيادات الدوري الأميركي للمحترفين للناشئين وبرامج كرة السلة للشباب الأخرى، ما يعزز المواهب بين الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى ستة عشر عاماً. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف الملاعب المحدثة بطولات «NBA 3X»3-on-3، مما يوفر منصة ترفيهية وتنافسية للمجتمع المحلي المتواجدة فيه.

ويذكر أن «القابضة» هي الشريك المقدّم لمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي منذ عام 2023، كما تدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية مع المشجعين، ومبادرات تطوير مهارات الشباب والإسهام في إعداد الجيل القادم من اللاعبين في دولة الإمارات.