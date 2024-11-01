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الرياضة

تصفيات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في الفجيرة

تصفيات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في الفجيرة
1 نوفمبر 2024 19:10

 
الفجيرة (الاتحاد)

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تقام بنادي الفجیرة للرمایة يوم السبت الجولة الأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة لمواطني الدولة في نسختها الثانية، والتي تنطلق من 8 إلى 17 نوفمبر الجاري، وتشمل جولة الفجيرة، المسدس 9 مل، وبندقیة السكتون «رجال سیدات، ناشئین»، والبندقیة 223، والبندقیة 308، وتحظى بمشاركة 350 رامياً من الجنسيين.
وأبدى محمد سهيل النيادي، مدير مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته التصفيات التمهيدية، والتي انطلقت منذ 11 أكتوبر الماضي في 6 أندية هي منتجع الفرسان الدولي بأبوظبي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للرماية والفروسية والجولف، ونادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، ونادي مصفوت للرماية، وصولاً إلى المحطة الأخيرة بالفجيرة.
وأشار النيادي إلى أن الھدف من إقامة البطولة ھو تشجیع المواطنین على ممارسة الرمایة بأسلحتھم الشخصیة المرخصة، وبث روح التنافس بینھم، وتنمیة ھوایة الرمایة بین أفراد المجتمع، إلى جانب اكتشاف أصحاب المھارات من الشباب القادر على المشاركة في المنافسات الإقلیمیة والدولیة، فضلاً عن زیادة الإقبال على ممارسة الرمایة في الأندیة المختصة، بوصفها أحد الموروثات الإماراتية، معرباً عن أمله في أن تصبح بطولة الإمارات لرمایة الأسلحة المرخصة، والتي تبلغ مجموع جوائزھا أكثر من ملیون درھم، حدثاً ریاضیاً متمیزاً ینتظره الجمیع في كل عام.

الإمارات
الفجيرة
الرماية
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