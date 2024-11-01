كلباء إلى «العاشرة» بـ «ثلاثية»



فيصل النقبي (كلباء)



وصل كلباء إلى «النقطة العاشرة»، بعد فوزه على العروبة بـ «ثلاثية»، في المباراة التي أقيمت باستاد كلباء، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل الأهداف، البرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقة الثامنة والإيطالي دانييل بيسا «هدفين» في الدقيقتين 56 و76.

وتلقى العروبة خسارته السادسة، ليتجمد رصيده عند «النقطة الثالثة».

وبدأ اللقاء سريعاً من جانب أصحاب الأرض، وجاء الهدف الأول مبكراً عن طريق البرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقة الثامنة، وأضاف «النمور» الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني، بتوقيع الإيطالي دانييل بيسا الذي سجل «الثنائية» الأولى له هذا الموسم، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 56 والثاني في الدقيقة 76.