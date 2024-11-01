زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!



باريس (أ ف ب)



بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف ثالثاً عالمياً، نصف نهائي دورة باريس للماسترز في التنس «ألف نقطة»، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس «11» بمجموعتين 7-5 و6-4.

وينافس زفيريف للفوز بأول لقب له في الدورة، منذ خسارته النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف عام 2020.

وسيلعب زفيريف مع الفائز من مواجهة الدنماركي هولجر رونه الـ13، أو الأسترالي أليكس دي مينور التاسع «السبت».

ولم تكن المجموعة الأولى سهلة للفوز بها من قبل الألماني البالغ 27 عاماً أمام منافسه الذي يصغره بسنة.

قال زفيريف «في البداية، كان يتفوّق عليّ لكن لاحقاً وجدت إيقاعي».

وأضاف «حين حصلت على الفرصة استغللتها في المجموعة الأولى».

كان التنافس قوياً بين الطرفين خاصة في شوط الإرسال الثاني لليوناني، لكن زفيريف تمكن من كسر إرسال تسيتسيباس السادس والفوز بإرساله.

في المجموعة الثانية خسر تسيتسيباس إرساله الثاني بصعوبة، وواصل زفيريف الفوز حتى النهاية، حاسماً المواجهة الـ16 بينهما.

ويشقّ الألماني طريقه نحو النهائي بهدف التتويج بلقب ثانٍ في دورات 1000 نقطة، وهو الذي كان بلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في زيارة سابقة لباريس هذا العام.

ويلعب الفرنسي أوجو أومبير الذي فاز على الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور السابق، مع الأسترالي جوردان تومسون، ويلعب الروسي كارن خاتشانوف مع وصيف العام الماضي البلغاري جريجور ديميتروف.