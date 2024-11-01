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الرياضة

إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة

إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
1 نوفمبر 2024 20:50

 
لندن (د ب أ)

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يفتقد توتنهام الإنجليزي، لجهود ميكي فان دي فين في مباراته المقبلة أمام أستون فيلا المقرر إقامتها «الأحد»، ولكن آنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق، كشف أن إصابة اللاعب في أوتار الركبة ليست خطيرة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن فان دي فين اضطر للخروج في الدقيقة 14 من المباراة التي فاز فيها توتنهام على مانشستر سيتي 2-1 في كأس الرابطة.
وكان المدافع يشعر بالحزن أثناء مغادرته الملعب، ولكن ينبغي أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، عقب فترة توقف الدوري، بسبب «روزنامة» المباريات الدولية، هذا الشهر.
وقال مدرب توتنهام: «أصيب بإجهاد في أوتار الركبة، الإصابة ليست خطيرة للغاية، ولكن على الأرجح سيعود بعد فترة التوقف الدولي».
وأضاف: «بكل وضوح، كان حزيناً، وكان يتطلع إلى مباراة مانشستر سيتي، لذلك كان متأثراً بعض الشيء، لكنها بالتأكيد ليست إصابة سيئة مثل المرة الأخيرة التي أبقته بعيداً عن الفريق لفترة طويلة».
وخرج كريستيان روميرو وتيمو فيرنر من مباراة الكأس، وسيتم تقييمهما قبل مواجهة الأحد أمام أستون فيلا.
وكان سون هيونج مين، قائد توتنهام، غاب عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب إصابته مؤخراً في أوتار الركبة، ولكنه عاد للتدريبات اليوم الجمعة.
وأضاف بوستيكوجلو: «المصابون الآخرون هم روميرو وفيرنر، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت هناك فرصة للحاقهما بالمباراة».
وقال: «سون تدرب اليوم، إذا أنهى مران الغد، سيكون بخير».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
أستون فيلا
مانشستر سيتي
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
آنجي بوستيكوجلو
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