معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!



ساو باولو (أ ف ب)



ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، من المركز السادس عند خط الانطلاق بعد عقوبة إرجاع خمسة مراكز، الأحد في جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة 21 من 24 في الموسم، بسبب تغيير المحرك.

وغيّرت ريد بول محرّك سيارة فيرستابن حامل اللقب ثلاث مرات للمرة السادسة، متجاوزة الحد المسموح به وهو أربعة محركات لكل موسم، مما جعله يتعرض للعقوبة، وفقاً لبيان من المسؤولين.

ولم تكن هذه العقوبة مفاجأة بالنسبة للهولندي، حيث أكد مستشار ريد بول الخاص هلموت ماركو في وقت سابق من الأسبوع أن سائقه سيتعرض لعقوبة بسبب هذا التغيير.

في أول يوم من التجارب لسباق جائزة المكسيك الكبرى يوم الجمعة الماضي، واجه السائق الهولندي مشكلة في المحرك، مما أجبر فريقه على استخدام مخزون المحركات القديمة لتجنب العقوبة.

على عكس حلبة المكسيك، تعتبر حلبة إنترلاجوس أكثر ملاءمة للتجاوزات.

وعلى الرغم من أنه سيبدأ السباق من المركز السادس، يمكن لـ«ماد ماكس» أن يتقدم في الترتيب، خاصة مع توقع هطول الأمطار في ساو باولو، وهي ظروف يظهر فيها السائق الهولندي بشكل متميز.

ويتقدّم فيرستابن على ملاحقه البريطاني لاندو نوريس «مكلارين» بـ47 نقطة.

يمكن لفيرستابن ونوريس تحقيق غلة حسابية جيدة في نهاية هذا الأسبوع، حيث بإمكانهما جمع ما يصل إلى 34 نقطة مقارنة بـ26 عادة، وذلك بفضل سباق السرعة «السبرينت» الخامس «من أصل ستة» لهذا العام والذي سيقام السبت.