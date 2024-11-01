الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!

معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
1 نوفمبر 2024 20:53

 
ساو باولو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هاميلتون يقود سيارة سينا في جائزة البرازيل
«وعكة» تؤجل وصول ألونسو للمشاركة في «جائزة البرازيل»


ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، من المركز السادس عند خط الانطلاق بعد عقوبة إرجاع خمسة مراكز، الأحد في جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة 21 من 24 في الموسم، بسبب تغيير المحرك.
وغيّرت ريد بول محرّك سيارة فيرستابن حامل اللقب ثلاث مرات للمرة السادسة، متجاوزة الحد المسموح به وهو أربعة محركات لكل موسم، مما جعله يتعرض للعقوبة، وفقاً لبيان من المسؤولين.
ولم تكن هذه العقوبة مفاجأة بالنسبة للهولندي، حيث أكد مستشار ريد بول الخاص هلموت ماركو في وقت سابق من الأسبوع أن سائقه سيتعرض لعقوبة بسبب هذا التغيير.
في أول يوم من التجارب لسباق جائزة المكسيك الكبرى يوم الجمعة الماضي، واجه السائق الهولندي مشكلة في المحرك، مما أجبر فريقه على استخدام مخزون المحركات القديمة لتجنب العقوبة.
على عكس حلبة المكسيك، تعتبر حلبة إنترلاجوس أكثر ملاءمة للتجاوزات.
وعلى الرغم من أنه سيبدأ السباق من المركز السادس، يمكن لـ«ماد ماكس» أن يتقدم في الترتيب، خاصة مع توقع هطول الأمطار في ساو باولو، وهي ظروف يظهر فيها السائق الهولندي بشكل متميز.
ويتقدّم فيرستابن على ملاحقه البريطاني لاندو نوريس «مكلارين» بـ47 نقطة.
يمكن لفيرستابن ونوريس تحقيق غلة حسابية جيدة في نهاية هذا الأسبوع، حيث بإمكانهما جمع ما يصل إلى 34 نقطة مقارنة بـ26 عادة، وذلك بفضل سباق السرعة «السبرينت» الخامس «من أصل ستة» لهذا العام والذي سيقام السبت.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بطولة العالم لسباق السيارات
البرازيل
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»
الرياضة
جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»
اليوم 21:02
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
اليوم 20:56
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
الرياضة
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
اليوم 20:53
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
الرياضة
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
اليوم 20:50
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
الرياضة
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©