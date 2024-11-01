جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»



لندن (أ ف ب)



اعتبر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه يواجه «حالة طوارئ» في بعض المراكز، حيث يكافح للتعامل مع قائمة الإصابات قبل مواجهة بورنموث السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل «السيتي» المباراة الأولى التي خسرها هذا الموسم على يد توتنهام 1-2 في كأس الرابطة، من دون ستة لاعبين من الفريق الأول، حيث غاب كل من الإسباني رودري، والنرويجي أوسكار بوب، والبلجيكي كيفن دي بروين، وكايل ووكر، والبلجيكي الآخر جيريمي دوكو وجاي جريليش.

وخسر الفريق المدافع السويسري مانويل أكانجي بسبب إصابة في الساق خلال الإحماء، كما أُخرج المهاجم البرازيلي سافينيو على حمّالة في منتصف الشوط الثاني، حيث بدا أن كاحله انتفخ.

وقال جوارديولا بعد الخسارة إنه لم يكن لديه سوى 13 لاعباً من الفريق الأول متاحين، وأن الفريق أنهى المباراة في لندن بمجموعة من خريجي الأكاديمية على أرض الملعب.

وتحدث جوارديولا، في مؤتمر صحفي، عن أن لديه «شكوكاً كثيراً» قبل مواجهة بورنموث، حيث يتصدر فريقه الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول.

وقال «لدينا الكثير من الإصابات في بعض الخطوط والمراكز، لكنها على ما هي عليه، أنا واثق جداً، وكما قلت للفريق مرات عدة، يا رفاق، حاولوا ألا تشعروا بالأسف على أنفسكم».

وأشار جوارديولا إلى أنه مضطر لاستخدام لاعبين من الأكاديمية خلال هذه الأزمة.

وأضاف «نستخدمهم لأننا في حالة طوارئ في بعض المراكز، لكن نعم، نثق في بعضهم، كما فعلنا في الماضي، لمساعدتنا، وهذا هو السبب في وجود الأكاديمية، ليس مثالياً، ولكن عندما تتطلب الوضعية ذلك، نعم، ليس لدينا خيار آخر».

وكشف أن النادي قد لا يدخل سوق الانتقالات الشتوي، لأنه سيستعيد عدداً من اللاعبين المصابين، باستثناء رودري الذي يغيب حتى نهاية الموسم.

قال «عندما نكون جميعاً معاً، تكون التشكيلة كافية، إنها مكتملة، إنها رائعة، إنها من الدرجة الأولى، لكن يجب أن يكون الجميع في قمة التركيز واللياقة».

ورحّب جوارديولا بنظيره البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتينج الذي تعاقد معه مانشستر يونايتد مدرباً خلفاً للهولندي إريك تن هاج المُقال من منصبه.

وقال «أهنئه الثلاثاء المقبل (عندما يواجه سيتي سبورتينج في دوري أبطال أوروبا)، لقد واجهنا بعضنا بعضاً قبل موسمين أو ثلاثة في دوري الأبطال».