السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً

«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً
1 نوفمبر 2024 21:05

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماع "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض
الإمارات تطلق مبادرة مشروع «الخبز المدعم» لمساندة سكان غزة

فاز منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة على شقيقه الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت على ملعب ذياب عوانة، وسجل هدفي المنتخب عيسى البلوشي ومحمد حسن.
جاءت التجربة في ختام معسكر «أبيض الناشئين» الذي أقيم في اتحاد الكرة بدبي.
شارك في المعسكر 25 لاعباً، هم مايد المهيري، محمد عبدالرحمن، عبدالله عوض، فارس علي «شباب الأهلي»، علي حسن، سلطان قاسم «النصر»، حسين يوسف، عبدالرحمن لنجاوي «الوصل»، مسلم محمد، مبارك البريكي، عبدالعزيز المالكي، عبدالرحمن العواني، عبدالله خميس، بطي خميس «الجزيرة»، ربيع الحمادي «الوحدة»، حمد سالم، علي الجسمي، سعيد الراشدي، سلطان ناصر «الشارقة»، محمد حسن «الإمارات»، سعود الدرعي، عبدالله الشامسي، ذياب النعيمي، جمعة البلوشي «العين»، عيسى البلوشي «كلباء».

الإمارات
دبي
منتخب الناشئين
الكويت
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تدرس تقديم المساعدة لأوكرانيا
2 نوفمبر 2024
الإمارات تشارك في اجتماع "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض
اليوم 23:55
كامالا هاريس تدلي بتصريحات صحافية
الأخبار العالمية
هاريس: خطاب ترامب يقصيه من تولي رئاسة أميركا
اليوم 23:37
الإمارات تطلق مبادرة مشروع "الخبز المدعم" لمساندة سكان غزة
علوم الدار
الإمارات تطلق مبادرة مشروع «الخبز المدعم» لمساندة سكان غزة
اليوم 23:15
قوات أمن تتصدى لمحتجين في بوليفيا
الأخبار العالمية
بوليفيا.. مسلحون يسيطرون على منشأة عسكرية ويحتجزون جنودا
اليوم 23:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©