«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً



دبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة على شقيقه الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت على ملعب ذياب عوانة، وسجل هدفي المنتخب عيسى البلوشي ومحمد حسن.

جاءت التجربة في ختام معسكر «أبيض الناشئين» الذي أقيم في اتحاد الكرة بدبي.

شارك في المعسكر 25 لاعباً، هم مايد المهيري، محمد عبدالرحمن، عبدالله عوض، فارس علي «شباب الأهلي»، علي حسن، سلطان قاسم «النصر»، حسين يوسف، عبدالرحمن لنجاوي «الوصل»، مسلم محمد، مبارك البريكي، عبدالعزيز المالكي، عبدالرحمن العواني، عبدالله خميس، بطي خميس «الجزيرة»، ربيع الحمادي «الوحدة»، حمد سالم، علي الجسمي، سعيد الراشدي، سلطان ناصر «الشارقة»، محمد حسن «الإمارات»، سعود الدرعي، عبدالله الشامسي، ذياب النعيمي، جمعة البلوشي «العين»، عيسى البلوشي «كلباء».