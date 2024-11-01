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الرياضة

«لهفتي» تحيي «مهرجان يوم الافتتاح» في مضمار جبل علي

من سباقات مضمار جبل علي
2 نوفمبر 2024 01:04

محمد حسن (دبي)

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يحتضن مضمار جبل علي في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم، أول حفل سباقاته للموسم 2024 - 2025، «مهرجان يوم الافتتاح»، ويتألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة ما عدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، وتشارك في الحفل 58 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 496 ألف درهم.
ويعتبر الشوط الخامس برعاية شادويل، الرئيس في الحفل، وخصص للخيول المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر تكافؤ، وتتنافس في السباق 6 خيول يبرز منها، «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وهو فائز الموسم الماضي بذات المضمار، بجانب رفيقه في الإسطبل «أساسي» الذي يشارك للمرة الأولى بالدولة.
وتسعى المهرة «لهفتي» لمواصلة رحلة تألقها الموسم الماضي من خلال سباقات المضمار الأصفر، حيث يتوقع أن تقود التنافس في الشوط الرابع على لقب سبرينت ستيكس للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، لكن مهمتها ربما تكون صعبة في ظل وجود كل من «أتلانتيك سكاي»، و«جميرا باي».

مضمار جبل علي
دبي
سباقات الخيول بمضمار جبل علي
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
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