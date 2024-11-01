مباراتان بشعار «النقاط الثمينة» في ختام الجولة السابعة لـ«أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي خورفكان مع دبا الحصن، وعجمان مع البطائح، في مواجهتين بشعار «النقاط الثمينة» في ختام الجولة السابعة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، مع إدراك هذه الفرق أهمية هذه المواجهات المباشرة في حسابات الهروب من المراكز المهددة بالهبوط، وتأمين الموقع في هذه المرحلة من الموسم.

ويلتقي خورفكان مع دبا الحصن على استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء سيكون حافلاً بالترقب في «الساحل الشرقي»، ويدرك «النسور» أهمية التعويض عقب الخسارة أمام الجزيرة في الجولة الماضية، فيما يدخل دبا الحصن المواجهة، منتشياً بحصد نقطة تاريخية هي الأولى في مسيرته في دوري المحترفين، والتي جاءت أمام العين على أرضه، وبين جمهوره.

ونجح خورفكان في حصد 6 نقاط في بداية المشوار، ليحتل المركز العاشر حالياً، وسط أداء كان الأبرز فيه الفوز الكبير على الوصل حامل اللقب، ويعتمد على صحوة لورينسي التهديفه الذي سجل ثنائية في المباراة الماضية، إلى جانب التنظيم الميداني الجيد من المدرب الروماني دانيال إيسايلا.

من جانبه، ظهر دبا الحصن بشكل مختلف تماماً مع المدرب حسن العبدولي، بعدما فرض التعادل على «الزعيم» في الجولة الماضية، وسط بوادر إيجابية من الفريق لمغادرة المركز الأخير الذي يحتله الآن برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها خورفكان ودبا الحصن في دوري المحترفين.

ويواجه عجمان منافسه البطائح على استاد راشد بن سعيد، في لقاء هو الخامس بين الفريقين، واللافت أن «البركان» لم يخسر أمام «الراقي» في المواجهات الأربع الماضية، وحقق خلالها الفوز مرتين مقابل التعادل مرتين.

وفرض عجمان التعادل السلبي على الوصل حامل اللقب في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة الرابعة بالمركز 11، إلا أنه يدرك أن هذا الرصيد لن يكون كافياً، ويتوجب عليه حصد النقاط الكاملة في هذه المواجهة من أجل التقدم إلى مركز أعلى.

من جانبه، يتطلع البطائح الذي حقق أربع نقاط أيضاً، ويحتل المركز 12، إلى تحسين الأمور، وتعويض خساراته في آخر ثلاث جولات أمام الشارقة وكلباء والنصر على التوالي.