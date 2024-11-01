كومباني: أطالب الحكام بحماية موسيالا



ميونيخ (د ب أ)



طالب فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، حكام الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» بحماية اللاعبين الكبار مثل نجم فريقه جمال موسيالا من التدخلات العنيفة للاعبي الفرق المنافسة.

وعاد موسيالا بعد شفائه من إصابة في الفخذ، وسجل هدفاً في المباراة التي فاز فيها فريقه على بوخوم 5-صفر الأسبوع الماضي، ثم سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة التي فاز فيها البايرن على ماينز 4-صفر، حيث تمت إراحته في الشوط الثاني.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق يونيون برلين السبت.

ويحتل الفريق الزائر المركز الرابع، ويقدم ثاني أفضل خط دفاع، بعدما تلقت شباكه خمسة أهداف فقط، وقال كومباني،، إنه يأمل ألا تتحول المباراة لمواجهة بدنية أمام موسيالا ولاعبيه الآخرين.

وقال: «لسنا بحاجة لتغيير القواعد، كحكم يجب أن تشعر ما إذا كان اللاعب يتجه للكرة، أم يقوم بتدخل بسبب الإحباط في الحصول على الكرة، إذا كان الأمر هو الأخير بالتالي يصبح الوضع خطيراً».

وأضاف: «يجب أن تراعي هذه الفروق الدقيقة، هذا مهم للاعبين».

وأردف: «لاعبون مثل جمال ليسوا مهمين لنا فقط، ولكن لكرة القدم وللبوندسليجا».

واستعاد دايوت أوباميكانو جاهزيته البدنية، بعدما غاب عن مباراة الكأس، وينبغي أن يكون إيريك داير جاهزاً، بعدما أصيب بكدمة في مباراة ماينز.

ولم يخسر بايرن أمام يونيون من قبل، حيث فاز بسبع مباريات من أصل عشر مباريات واجها بعضهما بعضً فيها بالدوري، وتعادلا في المباريات الثلاث الأخرى.

وقال كومباني محذراً: «قاموا بعمل جيد للغاية حتى الآن، إنهم قريبون من القمة، نحن لا نقلل من شأنهم أبداً».

وأضاف: «كالعادة، الأمر يتعلق بنا في المقام الأول، نحن نلعب على أرضنا، خضنا تسع مباريات من آخر 13 مباراة خارج أرضنا، أخيراً مباراة تقام على أرضنا، أتمنى أن تصنع نقاط قوتنا الفارق في مباراة الغد، نعرف أنهم جيدون في الدفاع وفي الهجمات المرتدة».