السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني: أطالب الحكام بحماية موسيالا

كومباني: أطالب الحكام بحماية موسيالا
1 نوفمبر 2024 21:38

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فرانكفورت يحقق إيرادات قياسية
موسيالا يعتزم تجديد عقده مع بايرن ميونيخ في الشتاء!


طالب فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، حكام الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» بحماية اللاعبين الكبار مثل نجم فريقه جمال موسيالا من التدخلات العنيفة للاعبي الفرق المنافسة.
وعاد موسيالا بعد شفائه من إصابة في الفخذ، وسجل هدفاً في المباراة التي فاز فيها فريقه على بوخوم 5-صفر الأسبوع الماضي، ثم سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة التي فاز فيها البايرن على ماينز 4-صفر، حيث تمت إراحته في الشوط الثاني.
ويستضيف بايرن ميونيخ فريق يونيون برلين السبت.
ويحتل الفريق الزائر المركز الرابع، ويقدم ثاني أفضل خط دفاع، بعدما تلقت شباكه خمسة أهداف فقط، وقال كومباني،، إنه يأمل ألا تتحول المباراة لمواجهة بدنية أمام موسيالا ولاعبيه الآخرين.
وقال: «لسنا بحاجة لتغيير القواعد، كحكم يجب أن تشعر ما إذا كان اللاعب يتجه للكرة، أم يقوم بتدخل بسبب الإحباط في الحصول على الكرة، إذا كان الأمر هو الأخير بالتالي يصبح الوضع خطيراً».
وأضاف: «يجب أن تراعي هذه الفروق الدقيقة، هذا مهم للاعبين».
وأردف: «لاعبون مثل جمال ليسوا مهمين لنا فقط، ولكن لكرة القدم وللبوندسليجا».
واستعاد دايوت أوباميكانو جاهزيته البدنية، بعدما غاب عن مباراة الكأس، وينبغي أن يكون إيريك داير جاهزاً، بعدما أصيب بكدمة في مباراة ماينز.
ولم يخسر بايرن أمام يونيون من قبل، حيث فاز بسبع مباريات من أصل عشر مباريات واجها بعضهما بعضً فيها بالدوري، وتعادلا في المباريات الثلاث الأخرى.
وقال كومباني محذراً: «قاموا بعمل جيد للغاية حتى الآن، إنهم قريبون من القمة، نحن لا نقلل من شأنهم أبداً».
وأضاف: «كالعادة، الأمر يتعلق بنا في المقام الأول، نحن نلعب على أرضنا، خضنا تسع مباريات من آخر 13 مباراة خارج أرضنا، أخيراً مباراة تقام على أرضنا، أتمنى أن تصنع نقاط قوتنا الفارق في مباراة الغد، نعرف أنهم جيدون في الدفاع وفي الهجمات المرتدة».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
كومباني
جمال موسيالا
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تدرس تقديم المساعدة لأوكرانيا
2 نوفمبر 2024
الإمارات تشارك في اجتماع "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض
اليوم 23:55
كامالا هاريس تدلي بتصريحات صحافية
الأخبار العالمية
هاريس: خطاب ترامب يقصيه من تولي رئاسة أميركا
اليوم 23:37
الإمارات تطلق مبادرة مشروع "الخبز المدعم" لمساندة سكان غزة
علوم الدار
الإمارات تطلق مبادرة مشروع «الخبز المدعم» لمساندة سكان غزة
اليوم 23:15
قوات أمن تتصدى لمحتجين في بوليفيا
الأخبار العالمية
بوليفيا.. مسلحون يسيطرون على منشأة عسكرية ويحتجزون جنودا
اليوم 23:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©