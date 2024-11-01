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الرياضة

نوريس الأسرع في «التجربة الحرة» لـ «فورمولا البرازيل»

نوريس الأسرع في «التجربة الحرة» لـ «فورمولا البرازيل»
1 نوفمبر 2024 21:40

 
ساو باولو (د ب أ)

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سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، أسرع زمن، في التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة البرازيل الكبرى المقرر إقامته، الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وسجل سائق مكلارين أسرع زمن للفة بلغ دقيقة و610. 10 ثانية، فيما جاء البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق 181. 0 ثانية. وكان أوليفر بيرمان مفاجأة التجربة حيث احتل المركز الثالث، علماً بأنه يشارك مع فريق هاس بدلاً من كيفن ماجنوسين. وسيصبح بيرمان سائقاً دائماً بفريق هاس في الموسم المقبل. وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، في المركز الخامس عشر، حيث يأمل في أن يقدم أداء أفضل في تصفيات سباق السرعة.
ومن المقرر أن يتراجع سائق ريد بول خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في سباق الأحد بسبب العقوبة الموقعة عليه للاستعانة بوحدة طاقة جديدة في سيارته، حيث تخطى العدد المسموح به طوال الموسم.
يأتي هذا في وقت سيئ لفيرستابن، الذي يخوض منافسة شرسة مع نوريس على لقب بطولة العالم.
ومع تبقي أربعة سباقات على نهاية الموسم، تفصل 47 نقطة بين السائقين، في المقابل يحتل ريد بول المركز الثالث في ترتيب فئة المصنعين خلف مكلارين وفيراري.
وقال هيلموت ماركو، مستشار رياضة السيارات في ريد بول، إن قرار وضع محرك جديد في مثل هذه اللحظة الدقيقة من الموسم جاء لأن مضمار إنترلاجوس يقدم فرصاً جيدة للسائقين لتجاوز بعضهم بعضاً.
في الوقت نفسه، يقدم سباق الجائزة الكبرى البرازيلي، نقاطاً إضافية قليلة، حيث يقام سباق السرعة يوم السبت قبل السباق الرئيسي يوم الأحد.

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