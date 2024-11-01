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الرياضة

«التعادل السلبي» يحسم «قمة» النصر والوحدة

«التعادل السلبي» يحسم «قمة» النصر والوحدة
1 نوفمبر 2024 21:49

 
معتصم عبدالله (دبي)

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غابت الأهداف للمرة الثانية، في «دوري أدنوك للمحترفين»، لموسم 2024- 2025، بالتعادل السلبي في مباراة النصر وضيفه الوحدة، على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة السابعة». ورفع «العميد» رصيده إلى «13 نقطة»، في المركز الخامس، فيما رفع «العنابي» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 9 مباريات على التوالي أمام «الأزرق» في الدوري، رصيده إلى «14 نقطة»، في المركز الثالث.
ويعد «التعادل السلبي» في المباراة، هو الثاني في 45 مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد الأول في مباراة عجمان الوصل ضمن الجولة الماضية، قبل ختام «الجولة السابعة» مساء الأحد بمباراتي خورفكان ودبا الحصن، وعجمان والبطائح، في الوقت الذي تأجلت فيه قمة العين وشباب الأهلي إلى وقت لاحق. 
ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لأصحاب الأرض، من عرضية مروان أزرقان من الجهة اليمنى، حاول عادل تعرابت معالجتها برأسية، أبعدها الحارس محمد الشامسي إلى الركنية بصعوبة في الدقيقة العاشرة.
وسعى «العنابي» للرد على تهديد «العميد»، من ضربة حرة نفذها عمر خربين ومرت فوق مرمى شمبيه في الدقيقة 42.
وأهدر علي مبخوت الفرصة الأبرز في الشوط، بعد خطأ مشترك للمدافع علاء زهير والحارس الشامسي، في التعامل مع تمريرة ليروي فير، حاول مبخوت إيداعها الشباك، وأبعدها زهير في اللحظة الأخيرة في الدقيقة 45.
وسعى المدربان الأوروبيان الهولندي ألفريد شرودر «النصر»، والنرويجي روني ديلا «الوحدة»، لرمي كل الأوراق في الشوط الثاني، بمشاركة البدلاء عبدالله توري، أحمد جشك، وحسين مهدي، راشد عمر، وجابياديني مع «الأزرق»، فيما منح الوحدة الفرصة للثلاثي ليونيل وامبا، فيليب أوتل، وجونكالو أوليفيرا، دون تغيير على مستوى النتيجة التي انتهت بالتعادل السلبي.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوحدة
علي مبخوت
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