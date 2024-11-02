النصر والهلال.. «قمة النقطة»!



الرياض (أ ف ب)



تعادل النصر مع مضيفه الهلال 1-1، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل هدف النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد 53 ثانية من بداية المباراة، فيما عادل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش (77).

ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، في حين جمع النصر نقطته الـ19 في المركز الثالث.

وتابع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الجديد، المباراة من المدرجات، حيث حضر أكثر من 25 ألف متفرّج في ملعب الأول بارك بالرياض.

ولم ينتظر تاليسكا سوى 53 ثانية لافتتاح التسجيل، بعد تمريرة رائعة من البرتغالي أوتافيو مونتيرو، قابلها البرازيلي بتصويبة داخل شباك المغربي ياسين بونو.

وأهدر البرازيلي مالكوم فيليب فرصة معادلة النتيجة، بعد انفراده بمرمى النصر، إذ تألق مواطنه الحارس بينتو ماثيوس في التصدي لكرته (5).

أرسل البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضية، قابلها الفرنسي محمد سيماكان برأسية مرت أعلى مرمى المغربي ياسين بونو (16).

وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل التعادل، بعد مراوغة أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة بجانب مرمى ماثيوس (31).

وأعتقد الصربي ألكسندر ميتروفيتش أنه فعلها أخيراً، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغى هدفه بداعي التسلل (38)،

وتدخل حكم الفيديو المساعد مجدداً، لكن هذه المرة لإلغاء هدف للنصر سجله تاليسكا (49).

وحرم القائم الأيسر الهلال من تعديل النتيجة بعد تصويبة رائعة من الدوسري (64).

وأرسل السنغالي ساديو ماني عرضية رائعة مرت من فوق رأس رونالدو وتاليسكا (73).

وتمكن ميلينكوفيتش-سافيتش من التعديل أخيراً، بعد عرضية رائعة من البرازيلي رينان لودي قابلها برأسية (77).

وحقق الخليج فوزاً كبيراً على مضيفه الرائد 4-0، وسجل الرباعية عبدالله آل سالم (39 و75)، اليوناني ديمتريس كوربيليس (45+3) وهشام آل دبيس (90+1).

الفوز رفع رصيد الخليج إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة ضمك والرياض (2-2)، وسجل للرياض الغاني بيرنارد مينساه (23)، القمري فايز سليماني (68) ولضمك السنغالي حبيب ديالو (43) والكاميروني جورج كيفن نكودو (90+1 من ركلة جزاء).

ورفع التعادل رصيد ضمك إلى 8 نقاط محتلاً المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الرياض إلى 14 نقطة، وقفز إلى المركز الخامس.