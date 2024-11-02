موناكو.. «السقوط الصادم»!



باريس (أ ف ب)



تعرّض موناكو لخسارة صادمة أمام ضيفه أنجيه بهدف، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجّل الإيفواري جان-أود أولو الهدف الوحيد في الدقيقة 29.

وكان موناكو يُمنّي النفس بمشاركة باريس سان جيرمان الصدارة مؤقتاً، قبل مواجهة فريق العاصمة مع لنس، لكنه تكبّد الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وتجمّد رصيد فريق الإمارة عند 20 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، والذي قد يخسره لمصلحة مرسيليا بفارق الأهداف، في حال فوز الفريق الجنوبي على مضيفه نانت الأحد.

قال النمساوي آدي هوتر مدرب موناكو الذي كان قاد الفريق في 11 مباراة، من دون خسارة امتداداً من الموسم الماضي «إنها أسوأ مباراة لعبناها هذا الموسم».

وأضاف «لقد افتقدنا إلى كل شيء، خاصة في الشوط الأول، أنجيه لعبوا بشكل جيد لكنهم فازوا بسبب مستوانا قبل كل شيء، كانت مباراة فوضوية وبطيئة للغاية».

وهي الخسارة الثانية توالياً لموناكو، بعد سقوطه أمام مضيفه نيس 1-2 في المرحلة الماضية، كما الأولى له على أرضه منذ فبراير الماضي في سلسلة من 13 مباراة فاز في 9 منها.

كما هي أول خسارة له أمام أنجيه بعد سبعة انتصارات، منها أربعة على أرضه خرج من كلها بشباك نظيفة.

واهتزت شباك موناكو للمرة الثانية في آخر سبع مباريات على ملعبه، بعدما كان تميّز بخط دفاعه هناك في الإمارة.

ويأتي هذا السقوط قبل مواجهة المضيف بولونيا الإيطالي الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

جمع موناكو سبع نقاط من فوزين على النجم الأحمر الصربي وبرشلونة الإسباني، وتعادل مع دينامو زغرب الكرواتي.

في المقابل، صعد أنجيه الذي كان يحتل المركز الخامس عشر قبل المباراة، مركزاً واحداً بعدما جمع نقطته العاشرة، علماً أنه قد يخسر هذا المركز أيضاً بحسب النتائج لاحقاً.

وأهدر ليل فرصة تحقيق فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات، بتعادله المتأخر مع ضيفه ليون 1-1.

بعد تقدمه عبر الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 17، عادل البلجيكي ماليك فوفانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع ليل رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط مؤقتاً عن سان جيرمان.

ويقدّم ليل نتائج جيدة، إذ كان فاز على قطبي مدريد، أتلتيكو وريال في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان خسر افتتاحاً أمام مضيفه سبورتينج البرتغالي في مباراة لعبها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، تلك كانت خسارته الأخيرة في 17 سبتمبر الماضي.

في المقابل، رفع ليون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، من دون أن يتمكن من العودة إلى سكة الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية ضمن مختلف المسابقات.