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الرياضة

نيمار يغيب عن البرازيل أمام فنزويلا وأوروجواي

نيمار يغيب عن البرازيل أمام فنزويلا وأوروجواي
2 نوفمبر 2024 10:48

 
ريو دي جانيرو (أ ب)

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عاد البرازيلي نيمار للمشاركة في المباريات، بعد غياب استمر لأكثر من عام، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ولكن لن يلعب مع المنتخب البرازيلي في آخر مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال هذا العام. ولم يضم دوريفال جونيور، مدرب البرازيل، نيمار في قائمة الفريق، التي تواجه فنزويلا 14 من نوفمبر الجاري، وأوروجواي بعدها بخمسة أيام.
وكان نيمار عاد للمشاركة مع الهلال السعودي 21 أكتوبر، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ولم يضم جونيور أيضاً المهاجم الشاب إندريك.
ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية، بفارق ست نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني، المتصدر، بعد مرور عشر جولات.
وتتأهل أول ست منتخبات بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2026.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
البرازيل
نيمار
تصفيات كأس العالم
فنزويلا
أوروجواي
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