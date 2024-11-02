إنريكي يريد تحسين أداء سان جيرمان



لندن (د ب أ)



أكد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رغبته في تحسين أداء الفريق، الذي يستعد لمواجهة لانس على ملعب الأمراء «السبت».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن سان جيرمان يتصدر ترتيب أندية الدوري الفرنسي، بعدما حقق سبع انتصارات وتعادلين في أول تسع مباريات، حيث سجل 28 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

وعاد الفريق إلى منافسات الدوري بالفوز على مارسيليا 3-صفر في الجولة الماضية، بعد أن تعادل مع أيندهوفن الهولندي 1-1 في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز سان جيرمان على جيرونا بهدف وخسر أمام أرسنال بهدفين.

وقال إنريكي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لسان جيرمان: «هدفي مع الفريق كما هو، أحاول التأكد من أن هؤلاء الذين يسهمون بالفعل بشكل كبير يسهمون بشكل أكبر، وهؤلاء الذين يسهمون بشكل أقل يمكنهم مساعدة الفريق في أي وقت خلال المباراة».

وأضاف: «نحن بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف، وأن نتلقى أهدافاً أقل، وأن نطلب المزيد من حارس المرمى، والمزيد من المدافعين، لا ينبغي أن نكتفي بما لدينا».

وقال: «في المتوسط نسجل ثلاثة أهداف خلال المباراة، والأرقام استثنائية، أرى الفريق ينضج خلال هذا المشروع». وكان فريق لانس، الذي يدربه ويل ستيل مدرب ريمس السابق، تلقى هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام ليل بثنائية، ويدخل هذه الجولة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وقال إنريكي: «عقلية اللاعبين مثالية، ولكننا بحاجة للبقاء في كامل تركيزنا في المباراة المقبلة لأنها صعبة».

وأضاف: «لانس فريق خطير، ولم يخسر في آخر ست مباريات خارج أرضه، أتوقع فريقاً يهاجم بشراسة وسيضغط بقوة عندما لا تكون الكرة بحوزته».