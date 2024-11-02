بوكا جونيورز عينه على «الماتادور»



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ انتهاء عقد الإسباني «المخضرم» سيرجيو راموس «38 عاماً» مع إشبيلية في الصيف الماضي، تلقى اللاعب عروضاً عديدة من الدوري الأميركي ودوريات الشرق الأوسط، ولكنه لم يبت في أي منها حتى الآن، حيث يعيش مع أسرته الصغيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

غير أن صحيفة «ريليفو» كشفت النقاب عن أن راموس ربما يشد الرحال إلى أميركا الجنوبية للعب لبوكا جونيورز الأرجنتيني بنهاية العام، حيث تلقى أكثر من اتصال من خوان ريكيلمي اللاعب السابق والرئيس الحالي للنادي، في محاولة لإقناعه بالتوقيع.

وقالت الصحيفة إن فرناندو جاجو المدير الفني الجديد لبوكا جونيورز، والذي تم تعيينه مؤخراً خلفاً لدييجو مارتينيز بسبب سوء النتائج، يتواصل مع راموس، حيث سبق أن تزاملا في ريال مدريد، من أجل الهدف نفسه، مؤكداً له أنه مع وجود النجم الأوروجواياني أدينسون كافاني، يمكن أن يكونا واجهة الفريق في مشروعه الرياضي الجديد في الموسم الذي يبدأ في فبراير 2025.

وأضافت الصحيفة أن بوكا جونيورز قدم بالفعل عرضاً لراموس، قيمته 5 ملايين يورو في الموسم، ما يمثل أقل من نصف ما حصل عليه في إشبيلية.

وتابعت الصحيفة أن راموس لم يغلق الباب أمام عرض بوكا جونيورز، ويمنح نفسه مهلة للتفكير من الآن وحتى نهاية العام، وربما تعجبه التجربة الأرجنتينية، في وجود أشخاص يعرفهم جيداً هناك، مع عدم وجود مشاكل في اللغة، حيث إن الإسبانية تعد اللغة المشتركة بين البلدين.

جدير بالذكر أن فرناندو جاجو، المدير الفني الجديد لبوكا جونيورز، لاعب وسط دولي سابق، تم تعيينه الشهر الماضي خلفاً لدييجو مارتينيز المدرب السابق، بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه إلى المركز العاشر في الدوري.

ولعب جاجو لريال مدريد من 2007 إلى 2012، وفاز مع «الملكي» ببطولتي دوري وكأس السوبر المحلي، قبل انتقاله إلى فالنسيا ثم العودة مجدداً إلى بوكا جونيورز، إلى أن اعتزل عام 2019.

وينتهي الدوري الأرجنتيني في منتصف ديسمبر، ثم ينطلق الموسم الجديد في فبراير 2025، وينتهي في أغسطس من العام نفسه.