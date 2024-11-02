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الرياضة

رباعية لخيول محمد بن سعود في «الشارقة للجواد العربي»

رباعية لخيول محمد بن سعود في «الشارقة للجواد العربي»
2 نوفمبر 2024 12:23

محمد حسن (الشارقة)
خطفت خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأضواء برباعية في افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 268 جواداً من خيول الإنتاج المحلي للإمارات.
واستهلت فعاليات اليوم الأول المهرة «فتنة دبليو دي» لوداد سيف الكعبي، التي تصدرت القسم «أ» لفئة المهرات بعمر سنة وأحرزت 91.43 نقطة، ونالت صدارة القسم «ب» المهرة «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 92.79 نقطة.
وأحرزت «إي إس مواز» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، المركز الأول في القسم «أ» للمهرات بعمر سنتين، محققة 91.86 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «أصيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 92.29 نقطة، فيما حققت رفيقتها في المربط «رنيم البداير» صدارة القسم «ج»، وسجلت 92.07 نقطة.
واعتلت «إي إس سليمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، صدارة القسم «أ» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، وحققت 91.57 نقطة، بينما أحرزت المركز الأول في القسم «ب» المهرة «ندية البداير» التي أكملت رباعية لخيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 92.71 نقطة.

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