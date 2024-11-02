استقبال رائع لأصحاب إنجاز «الإمارات المدرسي» في «الألعاب العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة «الإمارات الرياضي المدرسي» إلى الدولة، بعد مشاركة تاريخية في دورة الألعاب العالمية المدرسية «البحرين 2024»، حققت البعثة خلالها إنجازاً كبيراً باحتلال المركز الأول على المستوى العربي، والتاسع على العالم في جدول الترتيب العام للدورة، برصيد 47 ميدالية، بواقع 17 ذهبية و15 فضية و15 برونزية.

وحظيت البعثة، التي عادت على فوجين باستقبال رائع في مطار دبي الدولي في حضور عدد من المسؤولين بالاتحادات الرياضية ووزارة التربية والتعليم، الذين طوقوا أعناق اللاعبين واللاعبات بالورود لدى وصولهم، تثميناً لإنجازاتهم التي رفعت علم الدولة فوق منصات تتويج المحفل العالمي الذي سجل في نسخته الـ17، المشاركة الأكبر لـ71 دولة بمجموع 5348 رياضياً ورياضية منهم 3687 لاعباً ولاعبة (2171 لاعباً و1516 لاعبة).

وترأس البعثة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وضم الوفد من الهيئة العامة للرياضة، عبد العزيز الحصان الشامسي مدير البعثة، ومن وزارة التربية والتعليم فيصل عبدالله نائب رئيس البعثة، وإداريي البنين خالد أحمد محمد الشحي، وعادل أحمد عبدالواحد المرزوقي، وإداريتي البنات هالة حسين محمد الملاح، وأمل صبحي السيد حواس، ومن جانب الاتحاد الرياضي، تامر عز الدين دسوقي مشرفاً فنياً، ومعتز عادل صالح مسؤولاً للخدمات اللوجستية، وشفيق عبدالله للتسجيل الإلكتروني.

حضر الاستقبال من جانب اتحاد ألعاب القوى عضوا مجلس الإدارة علي غزوان البدواوي، وراشد ناصر آل علي، والشيخة شما بنت فاهم بن محمد القاسمي إدارية ألعاب القوى، وجميلة آل علي عضو لجنة التسويق.

وسجلت الإمارات مشاركة مميزة بإنجاز تاريخي، حيث حلت في المركز التاسع بجدول الترتيب العام للدورة بعد البرازيل، التي توجت بطلة للدورة بتصدرها في في المركز الأول برصيد 164 ميدالية ملونة بواقع 53 ميدالية ذهبية و61 فضية و50 برونزية، وتلتها الصين في المركز الثاني بـ90 ميدالية منها 39 ذهبية، والصين تايبيه ثالثة بـ79 ميدالية منها 35 ذهبية، ثم رومانيا رابعة بـ107 ميداليات تضمنت 28 ذهبية، بينما حلت إيران في المركز الخامس بـ47 ميدالية منها 26 ذهبية، وجاءت أوكرانيا سادسة بـ71 ميدالية من ضمنها 24 ذهبية، وتلتها أذربيجان سابعة بـ77 ميدالية منها 23 ذهبية، ثم هنجاريا ثامنة بـ62 ميدالية تضمنت 20 ذهبية.

وتفوقت الإمارات التاسعة والأولى عربياً على المغرب، الذي حل في المركز العاشر بـ44 ميدالية منها 16 ذهبية، والولايات المتحدة الأميركية في المركز الـ11 بـ53 ميدالية منها 15 ذهبية، والجزائر في المركز الـ12 بـ50 ميدالية منها 14 ذهبية.

وعلى المستوى العربي، تفوقت الإمارات على البحرين مستضيفة الدورة، التي حلت في المركز الـ13 برصيد 66 ميدالية منها 13 ذهبية، والسعودية التي جاءت في المركز الـ25 برصيد 27 ميدالية منها ذهبية واحدة، والكويت الـ36 بميداليتين فضيتين دون ذهب، وقطر الـ37 بـ4 ميداليات من دون ذهب، ومصر التي جاءت في المركز الـ38 بثلاث ميداليات فقط خلت من الذهب «فضيتين وبرونزية واحدة»، علماً بأن الترتيب يتأسس بأفضلية حصاد الذهب.