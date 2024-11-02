«اشتباه منشطات» لعداء اليابان

موناكو (أ ب)



أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إيقاف العداء الياباني كوكي إيكيدا مؤقتاً، بسبب الاشتباه في عينة دم بها منشطات.

واحتل إيكيدا المركز الثاني في سباق 20 كيلومتراً في أولمبياد طوكيو 2021، كما أنه احتل المركز السابع في أولمبياد باريس منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت وحدة النزاهة أن إيكيدا «26 عاماً» تم إخطاره بأن الشكوك تدور حول سجله الإلكتروني، حيث يمكن من خلاله أن يشير إلى علامات على تعاطي المنشطات، دون إثبات إيجابية العينة.

ولم تحدد جهة التحقيق أي جدول زمني للقضية، وسبق لإيكيدا أن حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022 في يوجين وأوريجون.