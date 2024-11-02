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الرياضة

سباهان يستغني عن مدربه قبل لقاء الشارقة

سباهان يستغني عن مدربه قبل لقاء الشارقة
2 نوفمبر 2024 13:30

سلطان آل علي (دبي)

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أعلن سباهان الإيراني قبول استقالة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، الذي قاد الفريق منذ عام 2022، وخاض معه 88 مباراة، محققاً 52 فوزاً، و17 تعادلاً، و19 خسارة، وتُوج معه بكأس إيران.
جاء إعلان الاستقالة في توقيت حساس، إذ يستعد سباهان لمواجهة حاسمة أمام الشارقة يوم الثلاثاء المقبل في قطر، ضمن «دوري أبطال آسيا 2»، وهي مباراة مهمة لـ«الملك» الشرقاوي في حسم التأهل.
يبحث سباهان حالياً عن خليفة لمورايس، ويُعتبر كل من جواد نيكونام، المدرب الإيراني ولاعب المنتخب السابق، ومحرم نويدكيا، أسطورة النادي والمدرب السابق، من أبرز المرشحين لتولي المهمة.
يأتي رحيل مورايس، الذي سبق له العمل مساعداً لجوزيه مورينيو وتدريب الهلال السعودي، ليفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في الفريق قبل المواجهات المقبلة.
بالنسبة للشارقة، الذي يتصدر مجموعته في البطولة الآسيوية برصيد 7 نقاط، قد تكون هذه فرصة لتعزيز تفوقه على سباهان الذي يعاني من غياب الاستقرار الفني، قيل يومين من المواجهة بين الفريقين، مما يمنحه أفضلية فنية في الملعب على المنافس الإيراني.

الشارقة
دوري أبطال آسيا
إيران
سباهان
مورينيو
الهلال السعودي
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