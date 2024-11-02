السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوائز «الليجا».. إنجازات غير مسبوقة تدعم «ثورة برشلونة»!

جوائز «الليجا».. إنجازات غير مسبوقة تدعم «ثورة برشلونة»!
2 نوفمبر 2024 13:22

عمرو عبيد (القاهرة)
مع بداية الجولة الـ 12 في «الليجا»، أُعلن حصول روبرت ليفاندوفسكي على جائزة لاعب شهر أكتوبر في البطولة، لتستمر سيطرة نجوم برشلونة على الجائزة منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث فاز بها رافينيا ولامين يامال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على الترتيب، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ الجائزة الشهرية، منذ انطلاقها في بداية موسم 2013-2014، إذ لم يسبق للاعبي «البارسا» حصد 3 جوائز متتالية على الإطلاق، حتى خلال «العصر الذهبي» لميسي ورفاقه!
والمثير أن «ليفا» كان النجم الوحيد الذي وضع اسم برشلونة في قائمة الجوائز الشهرية، خلال الموسمين الماضيين، بل إنه لم يفز بها سوى مرتين في تلك الفترة، عندما حصدها في فبراير 2024، وقبلها في أكتوبر 2022، ولم يكن «البارسا» حاضراً قبلها أيضاً بفترة طويلة، لأن «الأسطوري» ليونيل ميسي فاز بها خلال فبراير 2021، قبل البولندي بأكثر من عام ونصف العام.
وبالعودة إلى فترات قديمة سابقة، لم ينجح نجوم «البلوجرانا» في الفوز بالجائزة عبر 3 أشهر متتالية أبداً، وكان الإنجاز الأفضل هو حصدها مرتين توالياً، عندما حققها «الصديقان» ميسي وسواريز، خلال سبتمبر وأكتوبر 2018، وهو ما كرراه مرة أخرى في شهري نوفمبر وديسمبر 2019، بنفس الترتيب، ويُعد «الساحر» ميسي الأكثر فوزاً بها في تاريخ برشلونة، بـ 8 مرات، ليتصدر المشهد في «الليجا»، بالتساوي مع أنطوان جريزمان، كما تساوى ليفاندوفسكي مع «الأسطوري» رونالدو، في رصيد 3 جوائز شهرية لكل منهما، رغم الفارق بينهما في فترات البقاء في «الليجا»، وبالـ 3 جوائز المُتتالية الأخيرة، بات نجوم «البارسا» الأكثر فوزاً بها بـ 19 مرة!
وتبدو ملامح «الثورة» واضحة داخل «القلعة الكتالونية» في كل شيء هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي حقق إنجازاً مُشابهاً «نادراً» هو الآخر، حيث فاز بجائزة مدرب الشهر مرتين حتى الآن، خلال أغسطس وأكتوبر 2024، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ برشلونة مع تلك الجائزة، إذ لم يسبق لأي مُدرب للفريق «الكتالوني» تحقيق ذلك، بل إن «البارسا» لم يعرف تلك الجائزة إلا مرة واحدة فقط، قبل 8 سنوات، عندما حصدها لويس إنريكي في مايو 2016، وإن كانت الجائزة توقفت بعد موسم 2016-2017، ولم تعُد لها الحياة إلا في الموسم الماضي.

أخبار ذات صلة
برشلونة وإسبانيول.. عودة «الببغاوات»!
موناكو.. «السقوط الصادم»!
الليجا الإسبانية
برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي
لامين يامال
هانسي فليك
آخر الأخبار
الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
علوم الدار
الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
اليوم 15:57
الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا
اليوم 15:44
حمدان بن محمد: رحم الله زايد الخير مؤسس اتحادنا
علوم الدار
حمدان بن محمد: رحم الله زايد الخير مؤسس اتحادنا
اليوم 15:41
«الذكاء الاصطناعي» يتوقع مستقبل أموريم مع مانشستر يونايتد!
الرياضة
«الذكاء الاصطناعي» يتوقع مستقبل أموريم مع مانشستر يونايتد!
اليوم 15:36
الإمارات تتضامن مع صربيا وتعزي في ضحايا انهيار سقف محطة قطار
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع صربيا وتعزي في ضحايا انهيار سقف محطة قطار
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©