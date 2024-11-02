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الرياضة

بيرو: «ثقة الشارقة» تدفعني لتقديم المزيد

بيرو: «ثقة الشارقة» تدفعني لتقديم المزيد
2 نوفمبر 2024 14:00

علي معالي (أبوظبي)
للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية القصيرة، نجح البرازيلي جيليرمي بيرو (20 عاماً)، في أن يسجل هدفين متتاليين مع الشارقة المنتقل له حديثاً على سبيل الإعارة من نادي كورينثيانز البرازيلي.
كان هدفه الأول في الجولة الماضية بدوري أدنوك للمحترفين في شباك شباب الأهلي، والثاني في مباراة بني ياس الأخيرة التي انتهت لمصلحة «الملك» 4-1، وسجل بيرو الهدف الأول في الدقيقة 12، وهذان الهدفان هما بدايته في مشواره مع الفريق.
عبر بيرو عن سعادته بهذا الظهور السريع في ملاعبنا، وقال: «يسعدني أن يثق الجميع في قدراتي وأكثر من ذلك لأكون قادراً على رد هذه الثقة على أرض الملعب، وكان ذلك بهدفي الأول في رباعية بني ياس الأخيرة، والمساهمة بشكل مباشر في فوز فريقي».
وأضاف: «منذ وصولي، تم استقبالي بشكل جيد من قبل زملائي في الفريق والجهاز الفني والمشجعين، مما يزيد من الثقة في وقت المباريات، وأن هذا التسلسل الذي بدأت أشارك فيه في المباريات كان مهماً وكانت الأهداف نتيجة العمل الذي نقوم به بشكل مستمر وتعاون كبير في الملعب، سواء في التدريبات أو المباريات».
بدأ بيرو مباراة بني ياس لاعباً أساسياً وهو ما يحدث للمرة الأولى، وكان اللاعب قد انضم إلى الشارقة في منتصف سبتمبر الماضي، بعقد إعارة حتى يونيو 2025، وشارك لاعب خط الوسط في ثلاث مباريات، اثنتان بدوري أدنوك للمحترفين، وواحدة في دوري أبطال آسيا 2.

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