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الرياضة

6 حقائق تاريخية في قمة العين والنصر بـ «النخبة»

6 حقائق تاريخية في قمة العين والنصر بـ «النخبة»
2 نوفمبر 2024 13:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يحل العين ضيفاً على النصر السعودي، باستاد الأول بارك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، والتي تكتسب أهمية كبيرة للفريقين، في ظل حاجة «الزعيم» لاستعادة الثقة، بعد تعثره أمام الهلال 4-5 في الجولة الماضية، كما يحتاج العين إلى القتال على النقاط الثلاث، من أجل إعادة إحياء آماله في التأهل إلى دور الـ 16 من النسخة الحالية للبطولة، حيث يحل حالياً في الترتيب الـ11 لمجموعة الغرب بـ «نقطة» وحيدة، ويعني الفوز باللقاء المرتقب أمام النصر، عودته للسباق واحتلال ترتيب مؤهل إلى الدور الثاني في توقيت مناسب للتصفيات.
بينما يحتل النصر صاحب الأرض والجمهور المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل.
وتكتسب المواجهة المنتظرة لكل الفريقين الكبيرين أهمية ذات أبعاد تاريخية بينهما، حيث رصدنا أبرز 8 حقائق عن قمة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة.
- حقق كل فريقٍ انتصارين خلال 4 مواجهات بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة، مع تساويهما أيضاً في الأهداف بتسجيل 6 أهداف، بينما خسر العين مباراتيه أمام النصر خارج أرضه، وهو ما يعني أن فوزه الثلاثاء يصبح الأول تاريخياً على «الأصفر» في الرياض.
- لم يُهزم النصر في آخر 10 مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3، وهي أطول سلسلة له، من دون خسارة بهذا الدور في البطولة.
- لم يخسر النصر في آخر 6 مباريات على أرضه بالبطولة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة، بما في ذلك فوزه في آخر 3 مباريات، وهي أطول سلسلة له على أرضه في البطولة، وإحدى هذه المباريات كانت أمام العين في إياب ربع نهائي الموسم الماضي بنتيجة 4-3.
- هُزم العين في آخر مباراتين بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة 2-4، والهلال 4-5، بينما لم يسبق أن خسر في 3 مباريات متتالية بدور المجموعات في نسخة واحدة منذ أبريل مايو 2019.
- العين أكثر فرق البطولة استقبالاً للأهداف عام 2024 برصيد 22 هدفاً.
- لم يخسر النصر على أرضه أمام الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، وشهدت هذه المباريات إحراز 19 هدفاً، سجل النصر 13، واستقبل 6 أهداف، لكن لم يسبق لـ «الأصفر» أن حافظ على نظافة شباكه أمام الفرق الإماراتية في 9 مباريات.

الإمارات
السعودية
العين
النصر السعودي
دوري أبطال آسيا
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