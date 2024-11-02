سفيان رحيمي يقترب من كسر «رقم تاريخي» أمام النصر السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد العين لمواجهة جماهيرية و«ديربي» خليجي آسيوي من طراز رفيع، عندما يحل ضيفاً على النصر السعودي في الرياض الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يدخلها «الزعيم» بدوافع الفوز للعودة للمنافسة بقوة على مركز مؤهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويستعد العين بأبرز أسلحته للقاء المرتقب، وهو المغربي سفيان رحيمي، الذي سبق وسجل ثلاثية في شباك النصر بمواجهتي ربع النهائي للنسخة الماضية، منها هدفان في الرياض.

ورفع رحيمي رصيده من الأهداف حتى الآن في مشواره بدوري أبطال آسيا إلى 17 هدفاً، وبات على بعد هدف واحد لمعادلة الهداف التاريخي لـ «الزعيم» في البطولة، وهو الغاني أسامواه جيان، صاحب الـ 18 هدفاً، بعدما كان هو الهداف الاستثنائي لنسخة واحدة الموسم الماضي، والتي توج بها العين، وسجل خلالها رحيمي 13 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن ثاني الهدافين وهو سالم الدوسري صاحب 8 أهداف.

وإجمالاً سجل رحيمي 9 أهداف خلال 5 مباريات ضد الفريق السعودي خلال النسختين الماضية والسابقة، كما أصبح أخطر هداف أمام الهلال وأول لاعب يسجل «هاتريك» مرتين أمامه في نسختين متتاليتين، بينما لا يزال يبحث عن تسجيل أرقام استثنائية أمام النصر، وستكون المواجهة المرتقبة، مسرحاً لانتظار بصمة خاصة من رحيمي، سواء لمعادلة رقم جيان التاريخي مع العين في البطولة، أو التفوق عليه وانتزاع لقب الهدف التاريخي على الإطلاق لـ «الزعيم» حال سجل أكثر من هدف في النصر.