الشارقة يخرج من مباراة بني ياس بـ «أرقام قياسية»



علي معالي (أبوظبي)



جاء انتصار الشارقة على بني ياس 4-1 في «الجولة السابعة» بمثابة «طوق النجاة» للفريق، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي، والعودة إلى «الصدارة المشتركة» لدوري أدنوك للمحترفين، بالتساوي مع «الفرسان» ولكل منهما «النقطة 18».

وهناك العديد من الأرقام الجديدة التي حققها الشارقة، وبعضها يعتبر قياسياً أهمها أن «الملك» غاب عنه 4 من حُراس المرمى الأساسيين على التوالي، ما بين إيقاف وإصابة، وتولى المهمة للمرة الأولى الحارس الشاب حمدان الحمادي «17 عاماً و308 أيام»، وهو أصغر حارس يبدأ أساسياً في تشكيلة «الملك»، بعد غياب عادل الحوسني، ومايد محسن، وخالد توحيد، وعبدالله زعل.

والمكسب بهذا العدد الكبير من الأهداف، يتكرر للمرة الثالثة على بني ياس بملعبه أمام الشارقة في «الاحتراف»، الأولى في موسم 2014- 2015، وتفوق الشارقة 5-2 ضمن «الجولة الـ18»، والثانية موسم 2022- 2023، وانتهت لمصلحة الشارقة 4- 0، كما شهدت المباراة الأخيرة تسجيل لاعبين للمرة الأولي، وهما تايرون كونراد صاحب الهدف الثالث، ودافيد بيتروفيك الذي وقع على الهدف الرابع، كما نجح جيليرمي بيرو في التسجيل في المباراة الثانية على التوالي.

وغاب عن «الملك» للمرة الأولى عدد كبير من الأساسيين، ومعهم المدرب كوزمين أولاريو، وهم: عادل الحوسني، وعثمان كامارا، وماركوس ميلوني، ومحمد عبدالباسط، ومايد محسن، وخالد توحيد، وباكو ألكاسير، وانضم إليهم بعد 31 دقيقة كايو لوكاس للإصابة.

وقبل خروج كايو لوكاس استطاع أن يؤكد براعته هذا الموسم، من خلال تمريرة ذهبية، جاء منها الهدف الأول ليسهم اللاعب حتى الآن في 11 هدفاً في آخر 24 مباراة أمام بني ياس، كما شهدت المباراة عودة المدافع الأيسر الحسن صالح الذي يشارك بعد غياب 151 يوماً.