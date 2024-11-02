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اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر «الآسيوي» للرؤساء والأمناء

اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر «الآسيوي» للرؤساء والأمناء
2 نوفمبر 2024 14:15

دبي (الاتحاد)
شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، في مؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2024، الذي استضافته العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري.
افتتح اليوم الأول لجلسات المؤتمر، معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «بناء وقيادة المنظمات العظيمة» إلى تبادل الأفكار والمعلومات لمساعدة الاتحادات الوطنية والقارية على الارتقاء بمعايير كرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، مما يدعم رؤية الاتحاد الآسيوي ورسالته المتمثلة في ترسيخ مكانته كاتحاد قاري رائد.
وركز خلال جلساته على أهمية فهم التحديات التي تواجهها الاتحادات الأعضاء، والحلول العملية المصصمة خصيصاً لتلك التحديات، والاستفادة من البرامج والموارد والخبرات التي يُقدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وناقش اليوم الختامي للمؤتمر الآسيوي التحديات التي تواجه كرة القدم منذ عقود في الدول الواقعة في جنوب آسيا، والتأكيد على جهود الاتحاد القاري للعبة في مساعدة الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء وتزويدهم بالأدوات اللازمة لرفع معايير كرة القدم، وتقديم المزيد من المبادرات والبرامج الرائدة لرفع مستوى اللعبة في القارة الآسيوية.

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم آل خليفة
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