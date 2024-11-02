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الرياضة

16 لاعباً في قائمة منتخب السلة استعداداً لتصفيات آسيا

16 لاعباً في قائمة منتخب السلة استعداداً لتصفيات آسيا
2 نوفمبر 2024 14:30

علي معالي (أبوظبي)

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انتظم 16 لاعباً في تدريبات منتخب السلة، على صالة الشارقة، استعداداً للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس آسيا، حيث يخوض منتخبنا جولتين في قمة الأهمية أمام لبنان والبحرين 22 و25 نوفمبر الجاري، ويضم المعسكر اللاعبين راشد أيمن، ومحمد محمود بن خاتم، وعبدالعزيز خليفة، وسالم خليفة «الوصل»، وحسن عبدالله، ومامادو ندياي، وفيصل محمد، وحمد عاشور «النصر»، وخالد خليفة، ومحمد محمود الهاشمي، وحسين خالد «الشارقة»، وراشد ناصر الزعابي، وجاسم محمد المازمي، وراشد سالم النعيمي «البطائح»، وسيف أحمد سالم «الوحدة».
وقال راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، إن القائمة تخلو من لاعبي شباب الأهلي، وبعد أن ينتهي «الفرسان» من مباراته الآسيوية المقبلة أمام الأهلي البحريني، في دوري سوبر غرب آسيا، سينضمون إلى قائمة المنتخب، ويلعب «الفرسان» مباراته الثانية في التصفيات 5 نوفمبر الجاري في البحرين، وبعد العودة مباشرة ينتظم اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار لقائمة المنتخب استعداداً للمرحلة المقبلة، بالسفر للمعسكر الصربي».
وأضاف: «المعسكر الصربي يقام من 7 إلى 18 نوفمبر، ويخضع خلاله المنتخب لعدد من الحصص التدريبية، وخوض مباريات ودية للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، وبعد نهاية المعسكر الخارجي، يكون هناك معسكر مغلق في دبي، من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري، ويخوض المنتخب مباراتين بتصفيات كأس آسيا مع لبنان والبحرين 22 و25 نوفمبر في دبي، بعد نقل مباراة لبنان إلى الإمارات».

الإمارات
كرة السلة
تصفيات كأس آسيا
لبنان
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شباب الأهلي
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