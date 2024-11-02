«رداد الوثبة» يخطف الأنظار في افتتاح «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



خطف المهر «رداد الوثبة» لإسطبلات ياس للسباقات، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارسة الفرنسية روكسانا ليجوا الأنظار، عندما حقق فوزاً ناجزاً في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً مبتدئة من «إنتاج الإمارات» في سن أربع سنوات فما فوق، متفوقاً بفارق 2.25 طول عن رفيقة إسطبله المهرة «نسرين الوثبة»، وسجل ابن «ثاكف» والفرس «وهيبة» زمناً قدره 1:51:29 دقيقة.

وجاء ذلك في السباق الافتتاحي لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف للموسم الجديد، والذي أقيم أمس الأول، وتألف من 7 أشواط، شاركت فيها 88 خيلاً، تنافست على جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم.



شهد السباق وتوج الفائزين في الأشواط، فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وانتزع الجواد «ويل باور» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة الفارس العُماني المتألق قيس البوسعيدي، فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة، ليُتوج بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وسجل البطل 2:06:75 دقيقة.

ونال الجواد «وسام» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 1:51:83 دقيقة.

ومنح المهر «زفير» لعبد الله المعمري، الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي بفوز بفارق كبير بلغ 14.5 طول، في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول عربية مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، ومسجلاً 1:36:95 دقيقة.

وتفوق المهر الرمادي «كيف ستار» لعبيد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة أوسكار شافيز، ببراعة وبفارق كبير عن منافسيه بلغ 7.25 طول في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فقط، وسجل البطل 1:37:31 دقيقة.

ومن خيول الاحتياط انتزع الجواد «أف ينومس» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة الفارس تاج أوشي، لقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 1:08:15 دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد «الليث» للرحماني للسباقات بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن الذي اقتنص لقب الشوط السابع «الرئيسي» في الأمسية لمسافة 1000 متر، بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 1:05:45 دقيقة.