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الرياضة

شرودر: أداء النصر أكبر هدية في عيد ميلادي!

شرودر: أداء النصر أكبر هدية في عيد ميلادي!
2 نوفمبر 2024 14:11

معتصم عبدالله (دبي)

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صام هجوم النصر وضيفه الوحدة عن التسجيل للمرة الأولى، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتعادل السلبي في مباراة الفريقين على «استاد آل مكتوم»، ضمن «الجولة السابعة» ليرفع «العميد» رصيده إلى 13 نقطة في «المركز الخامس»، مقابل 14 نقطة لـ«العنابي» في «المركز الثالث».
وتباينت ردود فعل مدربي الفريقين على نتيجة «التعادل السلبي»، حيث بدا النرويجي روني ديلا مدرب الوحدة غير راضٍ عن التعادل، وقال: «المباراة جاءت مختلفة عن التوقعات المسبقة، سيطرنا على 70% من مجريات اللقاء، ولكن كان يجب علينا صناعة فرص حاسمة أكثر، وحصد نتيجة مغايرة»، لافتاً إلى أن النصر برز قوة دفاعية كبيرة، ومنع لاعبي الوحدة من صنع الفرص.
وحول فترة التوقف المقبلة للدوري، والتي تستمر إلى 22 نوفمبر الجاري، قال: «اعتدنا على التوقفات المتكررة للدوري منذ بداية الموسم الحالي، ونخطط لخوض وديتين للحفاظ على جاهزية اللاعبين والإعداد بشكل جيد بدنياً وفنياً».
في المقابل، رأى الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أن التعادل أمام الوحدة «هدية مقبولة» من اللاعبين عشية الاحتفال بعيد ميلاده الـ52، وقال: «سعيد للغاية بأداء اللاعبين، بغض النظر عن النتيجة، وأعتقد أن الثلاثي عادل تعرابت وعلي مبخوت وعثمان بوسعيد أدوا بشكل متميز، على صعيد الواجبات الهجومية والدفاعية»، لافتاً إلى أن قوة المنافس فرضت شكل الأداء الذي ظهر به «العميد».
وأضاف: «الهدية الأفضل التي حصلت عليها كانت في الشكل الجيد الذي ظهر به الفريق، والروح القتالية للاعبين، وفي المجمل أعتقد أن المباراة أمام الوحدة كانت رائعة، ووجود فريقي حالياً ضمن أفضل 5 فرق في المقدمة أمر إيجابي».
وشدد مدرب «العميد»، على أن نقطة التعادل أمام «العنابي»، تمثل حافزاً للاعبي فريقه قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه أهلي صنعاء اليمني بالدوحة، مساء الأربعاء المقبل، ضمن «الجولة الثانية» في المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج، بعد الفوز 5-2 في مباراة الجولة الأولى أمام ظفار العُماني وتصدر ترتيب المجموعة.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوحدة
ألفريد شرودر
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