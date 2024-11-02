رسالة وداع من تن هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد

لندن (د ب أ)



قال إريك تن هاج، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتمنى لمشجعي الفريق «النجاح وتحقيق الكؤوس والمجد»، وذلك بعدما انتهى حلمه في قيادة الفريق لألقاب إضافية الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن المدرب الهولندي قاد مانشستر يونايتد إلى الفوز في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في تدريب الفريق، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن، وبسبب البداية السيئة للموسم الحالي تقررت إقالة تن هاج بعد 116 يوماً فقط من قيام شركة «إنيوس» التي تملك حصة أقلية في النادي، بتفعيل تمديد العقد لمدة عام واحد.

وتم الإعلان عن تولي روبن أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي، تدريب الفريق ليخلف تن هاج بشكل دائم.

ووجه تن هاج، مدرب أياكس السابق، رسالة وداع لجماهير الفريق.

وقال تن هاج في بيان أصدره ممثلوه في شركة «إس.إي.جي»: «أعزائي المشجعين، اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر لكم».

وأضاف: «شكراً لكم لأنكم تواجدتم دائماً من أجل النادي، سواء كان هذا في مباراة بعيدة أو صعبة على ملعب «أولد ترافورد»، كان دعمكم لا يتزعزع، الأجواء في «أولد ترافورد» كانت دائماً مثيرة، شكراً لكم».

وأضاف: «أود أن أشكر كل العاملين في جميع أقسام النادي لدعمهم غير المشروط في الأوقات الصعبة والجيدة».

وقال: «فزنا بكأسين - وهما إنجازان سأعتز بهما طوال حياتي، بالطبع، كان حلمي أن أجلب المزيد من الكؤوس لخزينة النادي، ولكن للأسف، انتهى الحلم».

وأضاف: «أتمنى لكل الجماهير النجاح، وحصد الكؤوس وتحقيق المجد، ساعدني دعمكم والدفء الذي تلقيته من الجميع في النادي على الشعور، وكأنني في بيتي، أشكركم على هذا الفصل من حياتي».

وأقيل تن هاج بعد الخسارة المثيرة للجدل يوم الأحد الماضي أمام وستهام 1-2، والتي تركت الفريق في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، محققاً ثلاثة انتصارات فقط و11 نقطة في تسع مباريات.