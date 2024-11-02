«اليونايتد» إلى أموريم: «اليوم أو أبداً»!

لندن (أ ف ب)



بعد قيادته سبورتينج إلى اكتساح ضيفه إستريلا 5-1 في الدوري البرتغالي لكرة القدم، قال المدرب روبن أموريم الذي أعلن مانشستر يونايتد التعاقد معه خلفاً للهولندي «المقال» إريك تن هاج، إن إدارة النادي الإنجليزي قالت له إن فرصة تولّيه المهمة الفنية ستكون «الآن أو أبداً».

ووقّع أموريم (39 عاماً) عقداً مع اليونايتد حتى 2027، وسينضم إلى النادي في 11 نوفمبر الحالي، ليصبح سادس مدرب دائم منذ اعتزال «السير» الأسكتلندي أليكس فيرجوسون في 2013.

وتحدث أموريم علناً للمرة الأولى منذ حصوله على واحدة من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة كانت مليئة بالأحداث.

قال بعد المباراة الأخيرة: «السؤال الوحيد الذي طرحته كان إمكانية قدومي في نهاية الموسم، لكن قيل لي إنه الآن أو أبداً، كان لدي ثلاثة أيام لاتخاذ القرار، وهذا ما فعلته».

وأضاف: «إذا رفضت الآن، فلن أحصل على الفرصة بعد ستة أشهر، لم أكن أريد أن أندم على اتخاذ هذا القرار».

وأشار أموريم إلى أنه تلقى عروضاً من أندية أخرى، حيث عرض عليه أحدها ثلاثة أضعاف ما سيحصل عليه مع «الشياطين الحمر».

ويستمر الهولندي رود فان نيستلروي في تولي المسؤولية المؤقتة حتى يصل أموريم إلى «أولد ترافورد».

ويستضيف سبورتينج مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ومن المقرر أن تكون المباراة الأخيرة لأموريم ضد ناديه السابق براجا في الدوري في العاشر من الشهر الحالي.

وسيتولى المدرب الجديد مسؤولية اليونايتد للمرة الأولى في 24 نوفمبر خارج ملعبه ضد إيبسويتش الذي يواجه خطر الهبوط.