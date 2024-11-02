غنتوت يعلن تفاصيل مهرجان «بينك بولو» في مؤتمر صحفي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم النادي يوم 9 نوفمبر الجاري، فعاليات مهرجان «بينك بولو» الرياضي الخيري التوعوي، في افتتاح موسمه الرياضي السنوي.

ووجه النادي الدعوة لكل وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي، الذي يعقده النادي بمقره في غنتوت عند الساعة 12 ظهر بعد غدٍ الاثنين، للكشف عن تفاصيل تنظيم المهرجان الخيري السنوي السادس عشر، الذي يدشن به موسمه الرياضي، الذي ينطلق يوم السبت المقبل بملاعب النادي الرئيسية بنادي غنتوت.

ويشتمل المهرجان على المباراة الاستعراضية الرئيسية بمشاركة كوكبة من اللاعبات واللاعبين من نجوم البولو من مواطنين ومحترفين والعديد من الفقرات التي تناسب كل أفراد المجتمع، إيذاناً ببدء موسم بولو غنتوت، الذي يتطلع له عشاق البولو بشغف كبير وسيكون الدخول بالمجان.

ويتم خلال المؤتمر الصحفي، بجانب الكشف عن تفاصيل فعاليات اليوم الرياضي الخيري المجتمعي، إلقاء الضوء على برامج نشاط النادي في موسمه الرياضي الجديد 2024-2025، والذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والخيرية والمجتمعية، والذي يستمر حتى يوم 22 مارس 2025.