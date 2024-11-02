«ورشة اتحاد الكرة» تُناقش «الإسعافات» في التدريبات والمباريات

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة الطبية في اتحاد الكرة بدبي، ورشة عمل للإسعافات الأولية، بمشاركة الأطقم الطبية في منتخباتنا الوطنية المختلفة.

وتضمن برنامج ورشة العمل عدداً من المحاضرات التي ناقشت كيفية التعامل مع حالات الإسعافات الأولية خلال تدريبات ومباريات كرة القدم، أبرزها حالات توقف القلب المفاجئ والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وحالات النزيف والكسور والاختناق والحروق، إضافة لمعايير الأمان المتبعة التي تضمن سلامة اللاعب المصاب والمسعف، فيما شهد الجانب العملي للورشة إجراء محاكاة واقعية وسيناريوهات افتراضية للعديد من الحالات المشابهة.

وتهدف ورشة الإسعافات الأولية إلى زيادة خبرات عناصر الأطقم الطبية في منتخباتنا الوطنية وتزويدها بالمستجدات التي طرأت على المفاهيم الأساسية في الإسعافات الأولية، والتقييم الدقيق لكل حالة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وذلك لتحسين النتائج وزيادة فرص ومعدلات الشفاء من الإصابات.