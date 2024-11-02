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الرياضة

ريال مدريد يوافق على بيع فينسيوس بـ«شرط واحد»!

ريال مدريد يوافق على بيع فينسيوس بـ«شرط واحد»!
2 نوفمبر 2024 16:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
أصبح ريال مدريد الإسباني منفتحاً على فكرة بيع جناحه البرازيلي فينسيوس جونيور، ولكنه وضع شرطاً واحداً لتنفيذ ذلك.
وكشفت صحيفة «ديفنيس سنترال» النقاب عن أن الريال على استعداد فعلاً للموافقة على رحيل فينسيوس في حال إمكانية تعاقده مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو الاحتمال الذي وصفته الصحيفة بأنه ضعيف جداً وصعب المنال، لأن السيتي متمسك بلاعبه ويضغط من أجل تجديد عقده قبل نهايته في صيف 2027، واضعاً في الاعتبار تغيير الشرط الجزائي الموجود فيه.
ومن جانبه، ذكر موقع «فوت ميركاتو» أن نجم السامبا وافق على ما يبدو على الرحيل إلى الدوري السعودي تحت إغراء العرض الضخم الذي عُرض عليه منذ بضعة أشهر، حيث اقترح الهلال السعودي عليه عقداً مدته أربع سنوات، بمقابل خرافي لم يحصل عليه أي لاعب في تاريخ كرة القدم، وإذا ما وافق فينسيوس عليه، فإن الريال سيكون مطالباً بأن يقول كلمته النهائية في هذا الصدد.
وينتهي عقد فينسيوس في صيف 2027، ورغم أنه يعلن دائماً عن عشقه للريال وجماهيره وتمسكه بالبقاء في «سانتياغو برنابيو»، إلا أنه من الوارد جداً أن يغادر «الميرينجي» قبل نهاية عقده، حتى وإن كان لم يحصل على الكرة الذهبية.
وقال الموقع إن ريال مدريد يحاول تجديد عقد فينسيوس مع زيادة كبيرة في راتبه، ولكن اللاعب طلب من خلال وكيله مزيداً من الوقت قبل أن يتخذ قراره ويحسم أمره، وخاصة أنه وصف القرار بأنه ليس سهلاً على الإطلاق.
 

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