«الأبيض» يستقر على 23 لاعباً لمباراتي قيرغيزستان وقطر

معتز الشامي (أبوظبي)



صب تأجيل «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مصلحة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والذي يستعد لخوض مباراتين مهمتين في تصفيات «مونديال 2026».

وحصل «الأبيض» على «الوقت الكافي»، قبل مواجهة قيرغيزستان وقطر 14 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتأجلت «الجولة الثامنة» من «دورينا»، والتي كانت مقررة 9 و10 نوفمبر، لتقام أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وهو ما يمنح «الأبيض» وقتاً أفضل للتحضير والإعداد للمحطتين المهمتين أمام قيرغيزستان وقطر، حيث تقام المباراة الأولى على استاد محمد بن زايد، والثانية على استاد آل نهيان.

ويتابع الجهاز الفني لمنتخبنا كواليس التحضيرات الخاصة بأنديتنا المشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري الأبطال 2، قبل إعلان «القائمة النهائية» للتجمع الذي يدخله المنتخب يوم الجمعة المقبل في أبوظبي.

واستقر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا على 23 لاعباً، هم الأقرب لدخول القائمة التي تضم 26 لاعباً، ويتم الإعلان عنها خلال يومين، وتضم أبرز العناصر الأساسية، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، عدلي محمد، خالد الهاشمي، محمد العطاس، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، فابيو ليما، برونو أوليفيرا، وكايو كانيدو.

ويتوقع عدم إجراء تغييرات واسعة على الأسماء الذين ضمتهم القائمة في التجمعين الماضيين، لحرص الجهاز الفني على مسألة التجانس بين اللاعبين والتفاهم مع الفكر التكتيكي وطريقة اللعب التي يريد تطبيقها في المباراتين المرتقبتين، خاصة أن منتخبنا سبق وأن لعب مع قطر في الجولة الأولى بالدوحة، وفاز 3-1.

فيما يمنح بينتو الفرصة لبعض الأسماء للوقوف على جاهزيتهم، ويتراوح العدد بين 3 و4 لاعبين، بينما يدخل المباريات بالقوام الأساسي الذي خاض المباريات الأخيرة، من دون تغييرات كبيرة، خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه بعض اللاعبين، بينما تبقى فرصة تبديل العناصر الأساسية، في حال تعرض أي منهم للإصابة، نتيجة المشاركات الخارجية للأندية حالياً وقبل التجمع المرتقب يوم الجمعة المقبل.

ويتوقع أن يستمر غياب سلطان عادل، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، رغم الزيارات التي قام بها الجهاز الفني لشباب الأهلي للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه بشكل عام وسلطان على وجه التحديد، حيث يصر بينتو على الزيارات الميدانية للأندية التي تضم عناصر دولية بين صفوفها، لضمان المتابعة الدقيقة للتدريبات والمهام التكتيكية لجميع اللاعبين.

فيما يعود يحيى نادر وخالد الهاشمي إلى القائمة بعد اكتمال جاهزيتهما بجانب مشاركتهما مع العين.

ومن المقرر أن يدخل منتخبنا معسكره بجزيرة السعديات، على أن يؤدي تدريباته على ملعب جامعة نيويورك، حيث يخوض مباراتي قيرغيزستان وقطر في أبوظبي.

ويحل منتخبنا في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف إيران المتصدر «10 نقاط»، وأوزبكستان الوصيف «10 نقاط»، فيما يأتي منتخب قطر في المركز الرابع «4 نقاط»، وقيرغيزستان «3 نقاط»، وأخيراً كوريا الشمالية برصيد «نقطتين».

ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في مباراتيه أمام قيرغيزستان وقطر، إذا ما أراد العودة إلى دائرة المنافسة بقوة، على أحد المركزين المؤهلين مباشرة إلى «المونديال»، بينما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع بالمجموعة إلى المرحلة الرابعة، عقب ختام المرحلة الثالثة للتصفيات، وتُقسم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم، ويبقى الصراع بعد ذلك على بطاقة من خلال «الملحق العالمي».