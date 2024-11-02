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الرياضة

300 طالب في مهرجان مدارس العين للشطرنج

300 طالب في مهرجان مدارس العين للشطرنج
2 نوفمبر 2024 18:15

العين (الاتحاد)

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شهدت مدينة العين نجاحاً كبيراً في تنظيم مهرجان مدارس العين للشطرنج، الذي أقيم برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، واختتمت منافساته في مدرسة الطموح.
شارك في المهرجان 300 طالب وطالبة من 23 مدرسة، في أجواء تنافسية مليئة بالحماس والتشجيع، ما يعكس اهتمام المجتمع بتطوير المهارات الذهنية للطلاب والطالبات.
يأتي المهرجان استكمالاً لنجاح منتدى العين للشطرنج للمدارس ورياض الأطفال، الذي أقيم 19 مايو الماضي، من تنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، ومجلس أبوظبي الرياضي، ويهدف إلى تنمية القدرات الذهنية للطلاب وتعزيز ثقافة الشطرنج في المدارس، بوصفها وسيلة تعليمية وتربوية مهمة.
وتوجت شيخة عبدالله العريف الظاهري، عضو مجلس الإدارة والأمين العام المساعد لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الطلاب والطالبات الفائزين، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم في العين.
تخلل المهرجان مجموعة من الفعاليات التعليمية والترفيهية التي أسهمت في تحفيز الطلاب وتطوير مهاراتهم الاستراتيجية والتفكيرية.
ويعكس النجاح الكبير لمهرجان مدارس العين للشطرنج الالتزام المستمر من الجهات المنظمة في دعم الأنشطة الذهنية وتطوير البيئة التعليمية، ليكون المهرجان محطة مهمة في تعزيز ثقافة الشطرنج في مدارس العين والإمارات.

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سلطان بن خليفة بن شخبوط
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