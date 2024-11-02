42 ميدالية حصاد منتخب الجوجيتسو في «مونديال الشباب»



اليونان (الاتحاد)



اختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب في اليونان، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 42 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، و13 فضية، و18 برونزية.

وشهد اليوم الختامي من البطولة تألق أبناء وبنات الإمارات، في فئتي تحت 18 وتحت 21 عاماً، حيث حصدوا 8 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، وبرونزيتين.

وعلى صعيد منافسات فئة تحت 18 عاماً للبنين، نجح أحمد أنديز في حصد الميدالية الذهبية بوزن «69 كجم»، فيما نجح ثاني المهيري في نيل الميدالية الفضية لنفس الوزن «69 كجم»، بينما فاز بالبرونزية عبد العزيز العقيدي بوزن «77 كجم»، وعلي الطنيجي بوزن «85 كجم».



وفي فئة تحت 21 عاماً بنات، توّجت مريم آل علي بذهبية وزن «45 كجم»، فيما حققت الميدالية الفضية، بلقيس الهاشمي بوزن «48 كجم»، وعائشة الشامسي بوزن «45 كجم»، ومهرة محفوظ بوزن «70 كجم».

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «نعتز بالإنجاز المتميز الذي حققه أبطالنا وبطلاتنا في البطولة العالمية، والذي يعكس كفاءة برامج الاتحاد وفاعليتها في إعداد اللاعبين الباب والارتقاء بأدائهم، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وحرصها على الاستثمار في أبناء الوطن، وتعزيز مسيرة الرياضة في الدولة».

وأضاف:«نجح منتخبنا الوطني في الخروج بمكاسب كثيرة من البطولة تتجاوز الأرقام والميداليات، ونحن نملك اليوم مجموعة متميزة من الشباب الموهوبين الذين يمثلون مستقبل اللعبة، ويظهرون مستويات عالية من الاحترافية والالتزام، ويعكس هذا الإنجاز ثمار العمل الجاد والتخطيط السليم، ويؤكد أن مستقبل الجوجيتسو في الدولة يبشر بالمزيد من الإنجازات، وفخورون بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا عَلَم الإمارات على منصة التتويج، وقدموا مثالاً يُحتذى به للأجيال الناشئة».

وأعرب أحمد أنديز، عن سعادته بحصد الميدالية الذهبية، وقال: «الوقوف على منصة التتويج كان شعوراً استثنائياً، وما جعل اللحظة أكثر تميزاً، هو أن النهائي كان إماراتياً خالصاً، حيث جمعني بزميلي في المنتخب، مما يعكس ريادة الجوجيتسو الإمارات، وقدرتنا على المنافسة على أعلى المستويات، وهذه اللحظات تبرز مدى التماسك والقوة اللتين نتمتع بهما كفريق واحد، وأهدي الفوز إلى الوطن قيادة وشعباً وإلى الجهاز الفني الذي دعمنا بكل قوة لتحقيق هذا النجاح».

وقالت مريم آل علي: «الفوز بالذهب في البطولة يحمل طعماً خاصاً، لا سيما مع اعتلاء أكثر من لاعبة إماراتية منصة التتويج في ذات الفئة الوزنية، وهذا ما يعكس مدى تطور رياضة الجوجيتسو في الإمارات، واحتضانها للمواهب القادرة على الإبداع، ولحظة الفخر تؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق من الإنجازات الاستثنائية».