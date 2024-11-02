خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، خماسية غير مسبوقة، في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي 2024 - 2025، الذي تألف من 7 أشواط مثيرة، خُصصت 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما خُصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 58 خيلاً، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 496 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول لخيول سموه حين أكد الجواد «يطارد» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جيمس أورمان، نجوميته المطلقة بفوز لافت في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل ابن «شمردل» زمناً قدره 1:00:65 دقيقة.

ومنح «المهر «نهاش» اللقب الثاني لخيول سموه بإشراف مايكل كوستا وقيادة جيمس أورمان بفوز مستحق بالشوط الثالث لمسافة 1000 متر، على لقب بنك دبي التجاري ستيكس، وسجل المهر الناشئ والمنحدر من نسل «ماستري» زمناً قدره 1:00:68 دقيقة.

وحقق المهر «ثوبان» اللقب الثالث لخيول سموه، بفوز خاطف في المرحلة النهائية، ليتوج جهوده بالفوز بالشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب سبرنت هانديكاب ستيكس، مسجلاً زمناً قدره 1:12:69 دقيقة.

وواصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سيطرتها على مجريات الحفل، بتحقيق الفوز الرابع «سوبر هاتريك»، عبر الجواد «صائد» في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1600 متر على لقب كأس يوم الافتتاح برعاية شادويل، وسجل البطل 1:37:27 دقيقة.

وجاءت الخماسية غير المسبوقة لخيول سموه عبر المهر «قاصد» في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب كأس دبي للمرطبات، الذي قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:38:06 دقيقة.

نجح الجواد «أوكتيف» لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة دانييل تودهوب، في انتزاع الشوط الأول لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة للتكافؤ، بعد مجهود سخي قبل خط النهاية، متفوقاً بفارق عنق عن «نافذ»، مسجلاً زمناً قدره 1:21:91 دقيقة.

وبالرغم من غيابه عن السباقات لمدة 597 يوماً، نجح الجواد «ماونت كوشتشكو»، لسكاي للسباقات، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة سلفستر دي سوسا، من الصعود لمنصة التتويج في الشوط السابع والختامي على لقب الصفوح ستيكس لمسافة 1800 متر، مسجلاً 1:50:75 دقيقة.