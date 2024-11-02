نوريس بطل «السبرينت» في «فورمولا البرازيل»



ساو باولو (أ ف ب)



أحرز البريطاني لاندو نوريس، وصيف ترتيب بطولة العالم لسائقي «الفورمولا-1»، سباق السبرينت عشية جائزة البرازيل الكبرى، مقلصاً الفارق بنقطتين مع المتصدر بطل العالم في آخر ثلاث سنوات الهولندي ماكس فيرستابن.

وحلّ فيرستابن ثالثاً في سباق السبرينت، ضمن «المرحلة 21» من أصل 24 هذا الموسم من بطولة العالم للفئة الأولى.

وتقدم نوريس زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري الذي حل ثانياً بعد تصدره السباق لفترة طويلة، وأفسح المجال لزميله قبل لفتين من النهاية.

قال نوريس (24 عاماً) «لست فخوراً بذلك، لكن عملنا فريقاً وأشكر أوسكار، حققنا النتيجة التي نريدها، أوسكار يستحق الفوز، ولكن نقوم بما علينا القيام به، لذا أشكره وأشكر الفريق».

تابع بعد السباق البالغ 24 لفة «كنا سريعين جداً، لذا أتطلع للتصفيات وسباق الأحد».

في المقابل، يخضع فيرستابن للتحقيق بسبب مخالفة محتملة، خلال مرور سيارة الأمان التي تدخلت في نهاية السباق، عقب مشكلة ميكانيكية لسائق فريق هاس الألماني نيكو هولكنبرج.

ووصل فيرستابن (ريد بول) إلى البرازيل متقدماً بفارق 47 نقطة على نوريس الذي قلص الفارق إلى 45 نقطة.

وبعد أن حل في المركز الثالث طويلاً أمام ثنائي ماكلارين، تراجع سائق فيراري شارل لوكلير (موناكو) وراء فيرستابن، فيما أنهى زميله الإسباني كارلوس ساينز جونيور، بطل جائزة المكسيك الأخيرة، السباق في المركز الخامس.