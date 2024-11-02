«باريس للماسترز» تكافئ زفيريف بـ «وصافة التنس»

باريس (أ ف ب)



حسم الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف ثالثاً عالمياً، مواجهته الرابعة مع الدنماركي هولجر رونه الثالث عشر بمجموعتين 6-3 و7-6، وبلغ نهائي دورة باريس للماسترز في التنس «ألف نقطة».

وينافس زفيريف للفوز بأول لقب له في الدورة، منذ خسارته النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف عام 2020.

وسيلعب ابن الـ27 عاماً مع الفائز من مواجهة الروسي كارن خاتشانوف الثامن عالمياً سابقاً و21 حالياً، والمتوّج باللقب عام 2019، مع الفرنسي أوجو أومبير الثامن عشر الفائز على الإسباني كارلوس ألكاراز في ثمن النهائي.

وتأهل زفيريف إلى نهائي دورة ألف نقطة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب دورة روما في مايو الماضي.

وهذا الفوز الثالث لزفيريف على منافسه في أربع مواجهات، آخرها بمجموعتين أيضاً في دورة مونتريال الكندية.

وبهذه النتيجة سيتمكن زفيريف من الارتقاء إلى المركز الثاني على حساب ألكاراز في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين مطلع الأسبوع المقبل.

في المقابل، أدت خسارة رونه المتوّج في باريس عام 2022 إلى وضع حدّ لطموحه في المشاركة في بطولة «أيه تي بي» الختامية التي تجمع أفضل ثمانية مصنفين عل مستوى العالم والمقررة في مدينة تورينو الإيطالية من 10 إلى 17 نوفمبر.

فاز زفيريف بإرساله الأول، وحاول كسر إرسال منافسه في منافسة شديدة، وتمكن من فعل ذلك في الإرسال الثاني، ووصل إلى تقدّم 4-1.

اعتمد الألماني فارع الطول على إرسالاته القوية، لكنه ارتكب عدداً من الأخطاء غير المباشرة ولو أقل من منافسه «9 مقابل 21».

في المجموعة الثانية، فاز رونه «21 عاماً» بإرساله الأول بسهولة، كما فعل زفيريف أيضاً بضرباته الساحقة، واستمر اللعب على هذا المنوال، حتى التعادل 3-3 قبل الإرسال الرابع للدنماركي، حين تقدّم زفيريف 40-0 وكسر إرسال خصمه.

وبدا أن زفيريف في طريقه إلى حسم المجموعة الثانية في وقت أسرع، لكنه خسر إرساله الخامس الأطول، قبل خوض الشوط الذي تلاه، حيث كان رونه الأقرب إلى حسم الشوط، لكنه ارتكب العديد من الأخطاء في ظل انتفاضة منافسه، استمر الشوط مدة 17 دقيقة حتى حسمه الدنماركي لمصلحته.

ووصل اللاعبان إلى شوط كسر التعادل «تاي بريك»، وحصل زفيريف على فرصة مبكرة لكسر الإرسال الأول وصولاً إلى حسم المباراة.

كان رونه وصل إلى نصف نهائي دورة بازل السويسري أيضاً، لكنه ودّع أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.