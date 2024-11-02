أوساسونا إلى «رابع الليجا» بـ «القوة مع فالنسيا»



مدريد (أ ف ب)



صعد أوساسونا إلى المركز الرابع، بفوزه على ضيفه بلد الوليد 1-0، ضمن المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكرواتي المخضرم انتي بوديمير (33 عاماً) هدف المباراة الوحيد (19 من ضربة جزاء).

واحتفل بوديمير بهدفه برفعه قميصاً كُتب عليه عبارة «القوة مع فالنسيا» تضامناً مع ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب إسبانيا في الأيام الأخيرة.

وأدت الفيضانات إلى تأجيل مباراتي فياريال مع رايو فايكانو، وريال مدريد وفالنسيا و3 مباريات في الدرجة الثانية تضم فرقاً من المناطق المتضررة.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الفيضانات في المباريات التي ستقام في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة المتصدر برشلونة أمام إسبانيول في دربي كاتالونيا الأحد.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 21 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الخامس الذي يستضيف لاس بالماس الأحد.

في المقابل، بقي بلد الوليد في المركز التاسع عشر قبل الأخير مع 8 نقاط.