دبا والظفرة يرفضان «فض الاشتباك» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



رفض دبا والظفرة «فضك الاشتباك» على نقاط صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد التعادل السلبي، على ملعب «النواخذة، في قمة «الجولة الخامسة»، والتي شهدت فوز يونايتد على مضيفه الذيد 2-1، وتعادل مجد ومصفوت 2-2.

وحافظ «النواخذة» و«الفارس» على المركزين الأول والثاني على التوالي، برصيد 10 نقاط لكل منهما، فيما صعد يونايتد إلى المركز الثالث «مؤقتاً»، بفوزه على الذيد بهدفين مقابل هدف، وسجل «الثنائي» مالك سيلا في الدقيقة 28، وكوينسي أنطون في الدقيقة 38، ليونايتد، فيما اكتفى الذيد بهدف «البديل» جويل أوديناكا في الدقيقة 85، ليبقى الأخير برصيد 5 نقاط، ويتراجع إلى «المركز الثامن».

وتختتم الجولة يوم الأحد بمباريات حتا والإمارات، الجزيرة الحمراء وفليتوود يونايتد، جلف أف سي والعربي، الحمرية والفجيرة.