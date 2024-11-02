بولونيا.. «الصحوة مستمرة»



روما (أ ف ب)

واصل بولونيا، خامس الموسم الماضي، وأحد ممثلي بلاده في دوري أبطال أوروبا، صحوته بتحقيقه للفوز الثاني توالياً والثالث هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه ليتشي 1-0، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعانى بولونيا الذي خسر هذا الموسم مدربه تياجو موتا لانتقاله إلى يوفنتوس، واستعاض عنه بفينتشينزو إيتاليانو، لتحقيق فوزه على ليتشي التاسع عشر قبل الأخير، وانتظر الدقيقة 85 لتسجيل هدف الانتصار عبر مهاجمه الدولي ريكاردو أورسوليني.

وكان بولونيا تخلص الثلاثاء الماضي من لعنة التعادلات «3 مرات متتالية، و6 في مبارياته الـ8 الأولى التي اكتفى خلالها بتحقيق فوز واحد»، وذلك بعودته بفوز ثمين من ملعب مضيفه كالياري 2-0.

وارتقى بولونيا الى المركز الثامن مؤقتاً برصيد 15 نقطة، مع مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة أمام ضيفه ميلان، فيما مني ليتشي بخسارته السابعة هذا الموسم، وبقي في المركز التاسع عشر برصيد ثماني نقاط من فوزين وتعادلين.

وتحضر بولونيا جيداً لاستضافة موناكو الفرنسي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا التي عاد إلى منافساتها للمرة الاولى منذ 60 عاماً.

ولم يذق بولونيا حتى الآن طعم الفوز في المسابقة القارية العريقة، بسقوطه في فخ التعادل أمام شاختار دانييتسك الأوكراني، وخسارته امام ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين.