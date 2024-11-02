«الجودو» يستأنف التدريبات في معسكر جورجيا



أبوظبي (الاتحاد)

استأنف منتخب الجودو تدريباته في معسكر جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولة «باريس جراند سلام» خلال يناير المقبل، وتضم البعثة جميع اللاعبين واللاعبات، بإشراف المدرب فيكتور سكرتوف.

ويركز الجهاز الفني، خلال المعسكر الحالي بمدينة تبليسي، على الإعداد البدني، قبل التوجه إلى المعسكر الختامي في روسيا، لمزيد من الإعداد والتحضير لبطولة باريس، وباقي المشاركات العالمية، ضمن برنامج الاتحاد الدولي، ومنها بطولة العالم في كازخستان عام 2027، ويتطلع منتخبنا إلى حصد المزيد من نقاط التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة شاملة للمنتخب الأول، وتمتد 4 سنوات، حتى «لوس أنجلوس 2028»، بهدف بلوغ طموحات الرياضة الإماراتية التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، وبما يوازي الاهتمام الذي يجده القطاع الرياضي من دعم وتشجيع. وأجرى بن ثعلوب اتصالاً مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، مشرف المنتخب الأول، للاطمئنان على انتظام معسكر جورجيا، وموقف اللاعبين المصابين الذين انخرطوا مباشرة في معسكر الإعداد قبل الختامي، مما يبشر بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.